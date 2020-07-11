США повысили пошлины на французский импорт

11.07.2020, 11:13, Новости дня

CША вводят дополнительную таможенную пошлину в размере 25% на французский импорт на общую сумму в 1,3 млрд долларов. Однако вступление новых тарифов в силу отложено на срок до 180 дней.

Решение США последовало после расследования, которое показало, что Франция использует дискриминирующие меры в отношении американских технологических компаний, таки как Google, Facebook и Apple.

Офис Торгового представителя США сообщил, что под действие новой пошлины попадут такие французские товары, как косметика и сумки. Имплементация этого решения отложена, чтобы дать время на разрешение конфликта, в том числе в рамках Организации экономического сотрудничества и развития.