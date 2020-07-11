 

США повысили пошлины на французский импорт

11.07.2020, 11:13, Новости дня

CША вводят дополнительную таможенную пошлину в размере 25% на французский импорт на общую сумму в 1,3 млрд долларов. Однако вступление новых тарифов в силу отложено на срок до 180 дней.

Решение США последовало после расследования, которое показало, что Франция использует дискриминирующие меры в отношении американских технологических компаний, таки как Google, Facebook и Apple.

Офис Торгового представителя США сообщил, что под действие новой пошлины попадут такие французские товары, как косметика и сумки. Имплементация этого решения отложена, чтобы дать время на разрешение конфликта, в том числе в рамках Организации экономического сотрудничества и развития.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.07 / В Новой Каховке горит многоквартирный дом

16.05 / Путин сообщил, что российские оружейники сделали невозможное

22.05 / Байден попросил Клобушар пройти проверку для кандидатов в вице-президенты США

02.06 / Guardian – слишком близко и без масок — власти США опасаются вспышки коронавируса из-за массовых протестов

01.06 / Солнца будет достаточно: синоптик поделился прогнозом на июнь

27.06 / На разработку и производство вакцины от коронавируса нужно около $31 млрд – ВОЗ

25.05 / Мишустин призвал россиян не торопиться строить планы на отдых за границей

06.07 / Смолий объяснил, почему Украина не может печатать деньги, как США или Китай

25.06 / “Ночь, зима, меня замерзшую водят на цепи”. Кузьменко рассказала, как с ней проводили следственный эксперимент

08.07 / Степанов объявил об абсолютном рекорде по числу украинцев, выздоровевших от COVID-19 за сутки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска