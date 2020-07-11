Трамп пообещал дать гражданство США «мечтателям»

11.07.2020, 11:12, Новости дня

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшие недели подпишет указ, который позволит получать американское гражданство так называемым «мечтателям» – нелегальным иммигрантам, попавшим в страну детьми.

В интервью испаноязычному телеканалу Telemundo Трамп сказал: «Мы предоставим им дорогу к гражданству».

В июне Верховный суд США заблокировал попытки администрации Трампа отменить программу DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals – Отложенные меры в отношении детей-иммигрантов), введенную в действие в президентство Барака Обамы, которая позволяет «мечтателям» легально жить, учиться и работать в США, защищая их от депортации. Трамп приказал закрыть программу в сентябре 2017 года.

После вердикта Верховного суда, он пообещал продолжить попытки отменить программу.

«Мечтателей» в США насчитывается около 800 тыс. «Мечтателями» считаются молодые люди, которые росли, как американцы, считают себя американцами, владеют только английским языком и не имеют связи со странами, в которых появились на свет.