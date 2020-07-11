 

Россия не испытывает оптимизма по поводу ядерной сделки с США

11.07.2020, 11:12, Новости дня

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что не испытывает сильного оптимизма насчёт перспектив продления договора СНВ-III между Москвой и Вашингтоном об ограничении ядерных вооружений, пишет Bloomberg. По мнению Лаврова, администрация Дональда Трампа уже в сущности решила расторгнуть этот договор, о чём говорит настойчивость американской стороны в деле привлечения к ядерным переговорам Китая.


Reuters

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что не видит особых шансов на успех переговоров с США по спасению договора СНВ-III об ограничении ядерных вооружений, срок действия которого истекает в следующем году, пишет Bloomberg.

«Конечно, зная повадки нынешних переговорщиков, я не сильно оптимистичен по поводу ДСНВ», — отметил глава российской дипломатии.

США и РФ собираются провести дополнительный раунд переговоров по контролю над вооружениями уже в этом месяце. Ранее в июне стороны организовали встречу в Вене, посвящённую запасам ядерного оружия Москвы и Вашингтона.

Договор СНВ-III об ограничении ядерных арсеналов истекает в феврале следующего года, поэтому провал в деле продления документа или подписания нового соглашения может привести к росту ядерных рисков. При этом администрация Дональда Трампа настаивала на том, чтобы в этих переговорах принял участие Китай, однако, как Пекин, так и Москва с этим условием не согласились.

В прошлом месяце спецпредставитель США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли назвал переговоры в Вене «очень основательными и очень продуктивными», подчеркнув, правда, что китайские чиновники непременно должны присоединиться к диалогу. Вместе с тем, замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков выразился куда осторожнее, отметив, что ждать со стороны Китая присоединению к диалогу «нереалистично», в то время как Москва не готова «воздействовать на Пекин» так, как того хотелось бы американцам.

По мнению Лаврова, настойчивость США в деле привлечения Китая говорит о том, что администрация Трампа уже решила выйти из договора. Кроме того, как отметил глава российского МИД, Москва поднимет на предстоящем саммите постоянных членов Совбеза ООН вопрос о недопустимости ядерной войны. Подобное обсуждение, по словам Лаврова, необходимо по той причине, что в последнее время США отказывались подтверждать постулат, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей.

 



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