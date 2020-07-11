У Кэти Перри во время беременности появились проблемы со здоровьем

11.07.2020, 11:12, Разное

Кэти Перри и Орландо Блум ожидают рождения ребенка. В период беременности у певицы возникли проблемы со здоровьем.

Кэти Перри пояснила о своем самочувствии в период беременности. Она отметила, что замечает у себя трудности с дыханием. Периодами она начинает задыхаться, а от кашля избавляется, съедая большое количество фруктового льда. Но вокалистка отмечает, что доктора, которые ее обследовали, рекомендуют ей вести активный образ жизни, танцевать и двигаться больше.

Также Кэти Перри сообщила, что бракосочетание с Орландо Блумом перенесли из-за эпидемии COVID-19 на более позднюю дату – 11 июля. Торжество планируется в Японии, если опять не возникнет новых непредвиденных обстоятельств.

Напомним, что пара недавно раскрыла пол своего малыша. У них будет девочка, которую назовут Энн Перл Хадсон, в честь бабушки Кэти Перри.