Алена Водонаева прокомментировала слухи о романе Павла Прилучного и Мирославы Карпович

11.07.2020, 11:11, Разное

Алена Водонаева признается, что не может удержаться от высказываний относительно ситуации, которая связана со слухами об отношениях Павла Прилучного и Мирославы Карпович. Она просит остановиться тех, кто «линчует» актрису.

На своей странице в Instagram Алена Водонаева опубликовала пост, сообщив, что оставила комментарий под постом в аккаунте Супер.ру, где обсуждали отношения Павла Прилучного и Мирославы Карпович. Далее написала о собственной ситуации в период развода с Алексеем Малакеевым. Она призналась, что в тот период задумывалась о том, с кем же будет бывший супруг, но главные мысли были о сыне. Телеведущая напоминает всем родителям, что в подобных ситуациях необходимо, прежде всего, окружить заботой детей, чтобы вырастить психически устойчивую личность.

Также Алена Водонаева считает, что «линчевать» Мирославу Карпович не надо. Она оказывает внимание детям Павла Прилучного, и уже за это ее можно уважать, а не травить. Телеведущая полагает, что это хорошо, когда у бывшего супруга складываются гармоничные взаимоотношения с новой избранницей. Тогда дети станут часто приезжать в гости к отцу и ощущать комфорт в дружеской атмосфере, окутанные любовью и вниманием.