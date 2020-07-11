Составлен ТОП-5 космических мест на Земле

11.07.2020, 11:11, Разное

Для большинства желающих пока остаются недоступными полеты в космос. В то же время эксперты составили ТОП-5 самых настоящих «внеземных» мест, от посещения которых у человека останутся незабываемые впечатления.

Шоколадные холмы, Филиппины

На Филиппинах расположены Шоколадные холмы. С лакомством их связывает исключительно коричневый цвет травы в засушливое время года. Тогда холмы напоминают всем известные трюфельные конфеты. Это место расположено на острове Бохоль. В туризме архипелага оно играет значительную роль. Шоколадные холмы даже помещены на флаг и герб провинции.



2,5 миллиарда лет тому назад образовались более тысячи холмов, высота которых варьируется от 30 до 120 метров. Существует гипотеза, что они появились из-за множественных тектонических сдвигов. Однако до сих пор исследователи не могут понять, почему возвышения являются настолько ровными. Холмы привлекают внимание многих туристов. При поездке на Филиппины это место рекомендуется обязательно посетить.

Иглхок-нек, Австралия

В Австралии на территории штата Тасмания можно понаблюдать за уникальным природным явлением. Оно получило название «мозаичный тротуар». Прибрежная зона со стороны выглядит так, будто ее замостили огромными и ровными плитами. Соответствующий эффект образуется из-за сдвига тектонических плит. В результате произошла фрагментация породы, поэтому появились необычные трещины.



Сам Иглхок-нек известен в мире тюрьмой, выйти из которой можно было только по довольно узкому перешейку. Его в свое время охраняли сторожевые собаки.

Глаз Сахары, Мавритания

В пустыне Сахара расположен кратер, получивший название Гуэль-Эр-Ришат или же Глаз Сахары. С определенных ракурсов он кажется внеземным. Диаметр объекта достигает 50 километров. Лучше всего наблюдать за Ришатом с высоты птичьего полета. Также насладиться видом поможет экран квадрокоптера.



Специалисты выдвигали самые различные теории относительно появления в Сахаре такого необычного образования. В ходе исследования не подтвердилось мнение о воронке от удара метеорита, поскольку исследователи не нашли следов столкновения. Наиболее вероятная причина появления Глаза – эрозия.

Каньон Антилопы, США

В США расположен уникальный Каньон Антилопы. Он получил такое название из-за цвета, похожего на оттенок шкуры антилоп. На протяжении длительного периода времени расщелины, находящиеся между скалами, омывались водой дождей и обдувались сильными ветрами. В результате образовались необычные формы.



Каньон делится на Нижний и Верхний. С посещением последнего обычно не возникает никаких проблем. Чтобы добраться до нижней части, необходимо спускаться по длинным железным ступенькам. До их установки туристы и вовсе использовали веревки. Лучше всего это место посещать в марте-апреле или же октябре-ноябре.

Озеро Хиллиер, Австралия

В Австралии находится озеро Хиллер, которое славится своим необычным цветом. Вода в нем имеет ярко-розовый оттенок. До сих пор исследователи не рассекретили особенности озера. Они высказывали предположения, что такую необычную окраску создают микроорганизмы, живущие в воде. Однако проведенные тесты показали, что всяческие отклонения от нормы отсутствуют.



Добраться до этого места очень сложно, поскольку там не развита туристическая инфраструктура. Самым легким способом является полет на самолете, однако это могут позволить себе только состоятельные путешественники.