Бюстгальтеры долой! Пандемия избавляет женщин от неудобного предмета одежды

11.07.2020, 11:11, Разное



5

минут

На прошлой неделе сатирический феминисткий сайт Reductress опубликовал статью с заголовком «Бюстгальтер: отпуск без сохранения зарплаты продлевается», в котором обсуждается массовый отказ женщин от этой интимной детали гардероба. «Это стало настоящим испытанием для меня, я предполагал, что мы были действительно ценными сотрудниками. Меня носили каждый практически ежедневно кроме тех дней, когда я был в стирке. Но я стараюсь поддерживать дух всей нашей команды», – информирует Reductress якобы от имени разочарованного бюстгальтера.

«Я просто не представляю, что бюстгальтеры вернутся после всего этого», – написала в своем твиттере редактор медиа-компании Buzzfeed Томи Обаро (Tomi Obaro).

The Guardian сообщает, что от лифчиков отказываются даже преподаватели университетов и чиновницы, которых работа обязывает к строгому дресс-коду.

«Я надела его один раз спустя два месяца на удаленной работе и подумала: зачем мне носить это каждый день? Спина зудит, косточки давят на грудь», – утверждает член местного самоуправления Эмма Роддик (Emma Roddick).

По мнению руководителя отдела поставок бренда нижнего белья Bravissimo Клэр Тернер (Clare Turner), отказ от бюстгальтеров связан не только с карантином – эта тенденция наблюдается последние пару лет. Компания ориентирована на создание белья для женщин с большим размером бюста, и этот сегмент покупательниц вряд ли сможет навсегда отказаться от бюстгальтеров. Но при этом повышается спрос на более удобное и практичное белье без косточек. Тернер отмечает, что для многих женщин комфорт и забота о своем здоровье становятся важнее стремления понравиться окружающим.

Медики считают, что отказ от бюстгальтера не нанесет никакого вреда для здоровья и не скажется на форме груди, даже наоборот. Популярный миф о том, что бюстгальтер сдерживает провисание и уменьшает боли в спине был развеян еще в 2013 году. Группа исследователей из Университета Франш-Конте (University of Franche-Comte) изучила, как влияет ношение бюстгальтера на женскую грудь. В исследовании приняли участие 330 женщин в возрасте от 18 до 35 лет. Для измерений использовались самые точные и инновационные инструменты: логарифмическая линейка и штангенциркуль. В процессе испытаний у женщин, переставших носить бюстгальтер, соски поднялись на 7 мм.

По словам исследователей, ношение бюстгальтера с раннего возраста никак не влияет на провисание груди и не уменьшает боли в спине. При ношении этой детали гардероба поддерживающие мышцы не выполняют свою функцию. Более того, лифчик может затруднять кровообращение и уменьшать тонус груди.

«Для молодых женщин отказ от бюстгальтера приведет к увеличению синтеза коллагена, улучшающего поддержку развивающейся груди», – сказал доктор Стаффорд Броуман (Stafford Broumand).

Однако слухи о смертельной опасности лифчиков тоже сильно преувеличены. В 1995 году вышла книга под названием «Одетый для убийства», в которой утверждается, что женщины, которые носят бюстгальтеры на косточках по 12 часов в день, имеют повышенный риск рака молочной железы. Авторы уверяли, что лифчики ограничивают функционированию лимфатической системы, что приводит к накоплению токсинов в организме. Национальный центр исследований в области здравоохранения США (National Center for Health Research) опубликовал заявление о том, что нет никаких доказательств этому. Более того, биологические жидкости движутся вверх в лимфатические узлы в подмышках, а не под грудью, где располагаются косточки бюстгальтера.

«У женщин, которые носят бюстгальтеры на косточках, с большей вероятностью будет диагностирован рак молочной железы лишь потому, что их носят, как правило, для поддержания груди больших размеров. Избыточный вес и большое количество жировых отложений повышают риск онкологических заболеваний. Но это не значит, что бюстгальтеры на косточках вызывают рак», – пишут медики.

Читайте так же