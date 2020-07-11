Мнение: О прологе к национальной катастрофе России в 8 словах

11.07.2020, 11:11, Разное

Пугать не стану, но и молчать не буду. Две #новости для вас – плохая и хорошая.

Первая заключается в том, что для нефте- и газозависимой экономики России де-факто запущен обратный отсчёт. Вторая, как утешительный приз, состоит в том, что незримый таймер будет считать медленно, и доживут не все.

Всего восемь слов, которые, к сожалению, прошли незамеченными широкой публикой, составляют к предстоящей экономической катастрофе общенационального масштаба вполне однозначный и недвусмысленный пролог.

Вот они. «Цель #ЕС – к 2050 году стать климатически нейтральным». Их произнесла нынешний еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон. По её словам, «это значит, что к названному времени мы выведем из употребления ископаемые энергоносители». Всем топливным поставщикам Евросоюза рекомендовано «иметь это в виду». Европейские страны, по словам Кадри Симсон, намерены отказаться не только от нефти, но и от природного газа, на замену которому должны прийти «декарбонизированные газы», прежде всего водород.

Еврокомиссия на это неделе одобрила две стратегии, направленные на достижение «климатической нейтральности». Первая требует создание единого энергорынка и диверсификацию поставщиков, вторая – массовое производство чистого водорода в энергетических целях. Для России такой разворот политикй ЕС означает слом существующей с 1970х гг. модели экономики, в которой углеводороды вывозятся на Запад, а на вырученную валюту покупается всё, что страна не может или не хочет произвести самостоятельно.

По итогам прошлого года из 419 млрд долл. экспортных доходов России 60% обеспечили всего три товара: сырая #нефть (121,4 млрд долл.), нефтепродукты (66,9 млрд долл.) и природный газ (19 млрд долл.). Половина этих поступлений пришла из Европы, где доля российской нефти в потреблении достигает 30%, а газа – 40%.

Можно скептически относиться к энергетическим планам Евросоюза. Но имеет смысл вспомнить и аналогичную вещь. В самом начале 2000-х тогдашний американский президент Джордж Буш-младший поставил нереальную цель: обеспечить независимость #США от энергетического импорта с Ближнего Востока. Тогда многие смеялись над этим. Но сейчас не до смеха: к 2020 году Соединённые Штаты превратились в самодостаточную по нефти и газу страну, а в отдельные месяцы оказывались и нетто-экспортёром чёрного золота.

#ЕС оставил себе на разбег в 1,5 раза больше времени, хотя прогресс в чистой энергетике сейчас идёт гораздо быстрее, чем 20 лет назад. Вообще говоря, путешествуя по Европе, видишь, как стремительно растет доля электромобилей, как много возникло и солнечных батарей, и ветряков, и всего того, что по идее должно начать замещать и #нефть, и #газ. То есть, процесс идёт более чем быстро.

Разумеется, полностью потребность Старого света в топливных ресурсах не обнулится, это же не президентские сроки Владимира #Путин­а. То есть, продолжат работать на дизтопливе самосвалы и грейдеры, экскаваторы и трактора, опять же самолёты будут сжигать тонны керосина за каждый рейс, да и танки Бундесвера едва ли перейдут на аккумуляторы. Наконец, какая-то доля газовой генерации может остаться в европейских энергосистемах в качестве балансирующих мощностей. Но в целом спрос на ископаемое топливо у основного нашего потребителя может рухнуть в разы.

И не надо говорить, что, мол, США, которые сами нацелились на европейский газовый рынок, такого не допустят. Даже если Америка и будет предпринимать какие-то шаги на этом направлении, что само по себе уже весьма сомнительно, то в первую очередь её усилия будут направлены на вытеснение России. В том числе за счёт живительных санкций. К чему нынешнее российское руководство упорно даёт повод за поводом.

Чем способна ответить на этот вызов #Россия, кроме поставок нефти и газа в #Китай?

На сложную продукцию в экспорте – машины и оборудование – в 2019 г. пришлось всего 6,3%, причем ее продажи сократились как в весе (на 4,1%), так и в долларах (на 5%), по данным ФТС. Экспорт вооружений, национальная гордость патриотов – всего 3,3%. И то, #Россия сильна там, где не требуется хитрой электроники, а востребована надёжная механика. Непохоже, чтобы отставание от развитых стран в hi-tech сократилось за 30 лет. Ещё РФ «немного приторговывает» металлами и лесом, удобрениями и зерновыми. Но даже если вырубить половину тайги и снести крупные города на юге России, засеяв освободившиеся пространства рожью и пшеницей, падение нефтегазового экспорта это не компенсирует. Хотя и помереть с голоду не позволит.

Так чем будем восполнять катастрофическое падение экспортных доходов через 30 лет? Скрепами? И тем, кто заикнётся про наращивание нашего промышленного экспорта, встречный вопрос: откуда в России возьмутся инженеры и рабочие, способные самостоятельно создавать сложные технические продукты мирового уровня, причём не в единичных экземплярах, а по широкой номенклатуре?