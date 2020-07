Мнение: Болельщик-расист, жанр покаянных писем и вымирание языков

11.07.2020

1. Запад продолжает сражаться сам с собой за расовое равенство. В Британии молодой болельщик Джейк Хеппл продемонстрировал целому стадиону лозунг «Жизни белых имеют значение», после чего был ожидаемо назван расистом:

https://www.sports.ru/tribuna/blogs/ofnews_info/2796567.html

Знакомьтесь… обычный 24-летний английский парень, чья жизни круто изменилась за последние дни.<…>

В понедельник “Манчестер Сити” на своём поле буднично разносил “Бернли” (игра завершилась со счётом из легендарной песни Чайфа “Аргентина – Ямайка”). Но после того, что случилось перед матчем, сам футбол уже мало кого интересовал. Пока все игроки вставали на одно колено в знак солидарности с движением “black lives matter”, кто-то запустил над стадионом “Этихад” кукурузник с баннером “White lives matter Burnley!” (“Жизни белых имеют значение, Бернли!”).

Сразу после матча футболисты, тренер и гендиректор Бернли принялись буквально наперегонки осуждать резонансную акцию. Чуть позже к ним подключились игроки и тренеры других клубов АПЛ, а также журналисты и политики (куда же без них).

Несмотря на столь негативную всеобщую реакцию один из организаторов перфоманса с самолётом и баннером взял на себя ответственность за инцидент. Им оказался Джейк Хеппл, с которым мы познакомили наших читателей в начале этого текста. На своей странице в фейсбуке Хеппл опубликовал видео, с баннером и написал, что он не собирается приносить никому извинения. <…>

Куда печальнее на данный момент обстоят дела между Хепплом и его любимым “Бернли” – клуб выписал фанату перманентный бан на посещение стадиона. И что-то нам подсказывает, что в связи со всей этой истерикой вокруг BLM, которую мы наблюдаем уже на протяжении месяца, они не передумают.

Ну, и самое ужасное для Джейка на данный момент – он остался без работы. Хеппл был сварщиком в компании Paradigm Precision, которая решила расстаться со своим работником сразу после разгоревшегося скандала.

Помимо самого Хеппла критике и травле в соцсетях (за свои, якобы, расистские высказывания) подверглась и его девушка, 21-летняя Меган Рамбадт. Она работала в компании Solace Foot Health and Reflexology (педикюр, массаж ног и всё такое) и её тоже уволили!

2. Читатели попросили привести пример какого-нибудь покаянного письма советских времён, в котором грешник просит у партии прощения за свои преступления. Сейчас жанр таких писем переживает расцвет в США, где белые расисты и гомофобы то и дело публично извиняются за свои реплики в соцсетях.

Удивительно, но события в Америке развиваются в пугающем соответствии с известной книгой Стругацких. Одно пророчество, — «там, где торжествует серость, к власти всегда приходят чёрные», — уже сбылось. Теперь актуальной становится другая цитата:

Номер четыреста восемьдесят пять, дон Кэу, Королевская, двенадцать, за поношение имени его преосвященства епископа Арканарского дона Рэбы, имевшее место на дворцовом балу в позапрошлом году, назначается три дюжины розог по обнаженным мягким частям с целованием ботинка его преосвященства.

Коллеги, как полагаете, какое именно покаянное письмо советского периода лучше всего соответствует духу той охоты на белых ведьмаков, которую мы с грустью наблюдаем сейчас по ту сторону Атлантического океана?

3. Плохие новости для любителей кельтской музыки и песен:

https://rg.ru/2020/07/02/rodnoj-iazyk-korennyh-shotlandcev-mozhet-stat-mertvym-v-techenie-10-let.html

Использование родного языка коренных жителей Шотландии – гэлов – может полностью прекратиться в течение предстоящего десятилетия. Как сообщает газета The Guardian, к такому выводу пришли ученые-лингвисты Университета высокогорья и островов (University of the Highlands and Islands — UHI).

Согласно данным исследователей, в настоящее время гэльское наречие практически полностью вышло из обихода жителей Шотландии. Лингвистический кризис, в который попала эта ветвь кельтского языка, резко усугубился в последние годы, и сегодня на гэльском говорит не более 11 тысяч человек в мире. При этом, речь идет в основном о пожилых шотландцах и жителях Гебридских островов, количество которых быстро сокращается. Ожидается, что этот факт подтвердит предстоящая в следующем году перепись населения.

Интересно, заставит ли интернет нас перейти к единому общепланетному языку? Если заставит, то насколько быстро?