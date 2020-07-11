Личное: “Надо ли прятать лицо”

11.07.2020, 11:00, Разное

Многие пишут мне письма про свой имидж, на разбор, рассматривая это как возможность получить консультацию и определить свой тип.

Друзья, это вам ничего не даст. Кто понимает, почему свой тип надо увидеть самому?

Даже если я помогу вам определить ваш тип, вы все равно должны его увидеть сами, не просто поверить мне, а увидеть. Иначе пользы – ноль. Понимаете почему?

Это главный вопрос.

Ну и для примера, давайте разберем девушку теплого С-типа, которая считает себя то холодным типом, то Д.

Это чтобы было понятно, что все почти люди отрицают свой тип и ищут себя не в соседнем, а на другой стороне круга. Бывают и исключения, но большинство вот так. Вам вопрос – почему так? Что за причины?

raincatsdogs

Здравствуйте, Эволюция.

Очень надеюсь на разбор, моё письмо про имидж.

Здесь фотоальбом:

https://raincatsdogs.livejournal.com/photo/

Мне 26, рост 177 см, 55 кг, до карантина полгода ходила в тренажёрку, надеюсь со временем набрать массу, знаю, что худоба меня портит.

Обычно мои селфи выглядят так:

https://ic.pics.livejournal.com/raincatsdogs/83814442/1624/1624_900.jpg

Я вижу свой нос, скулы и сразу удаляю.

Сейчас мне кажется, что я по конституции в земном или водном секторе и вижу у себя такие черты:

Жёсткость – неровный овал лица, особенно в области скул, вытянутость по вертикали, маленький рот, довольно тёмные волосы, наверное, крупный в анфас нос.

(Давайте посмотрим это фото, где она видит вытянутость по вертикали.

Посмотрите, друзья, какая широкая у нее часть с большими глазами и густыми бровями, какая мелкая нижняя часть лица и какой небольшой нос. Здесь и намека нет на вертикаль, хотя снято так, чтобы нос максимально увеличить)

Холод – волосы холодного оттенка и тонкое телосложение.

Тепло – карие глаза и оттенок кожи, а мягкого совсем не вижу.

(Волосы холодного оттенка – это пепельный блонд или черный, все остальные оттенки более теплые, чем холодные. Мягкого автор не видит, а все, у кого выраженная вертикаль, видят в себе только мягкое, особенно если щеки толстые. Мягкость упорно путается с лишним жиром, а жесткость с худобой)

С 15 лет я ношу чёлку, с ней лицо кажется шире, а скулы закрываю волосами. Последние пару лет стала сомневаться, надо ли всё-таки прятать лицо.

(Скулы усиливают горизонталь, а она ее прячет. Одновременно старается расширять лицо. Насколько я поняла, автора раздражает “неровность на лице”, ей хочется иметь гладкое личико как у куколки. И свое недовольство собой она воспринимает как Д)

Когда начала читать про имидж, решила, что попытаюсь быть СЖД, перестала краситься хной в тёплый цвет и начала носить светлую холодную одежду, в основном такого цвета:

https://ic.pics.livejournal.com/raincatsdogs/83814442/1964/1964_900.jpg

Светло-голубой вроде тоже ничего, и всегда стараюсь придать волосам объём, с гладкими лицо удлиняется даже с чёлкой.

https://ic.pics.livejournal.com/raincatsdogs/83814442/2653/2653_900.jpg

(Для водного сектора у нее слишком рыжие волосы, и в лице много теплого, поэтому в голубом и светло-сером она смотрится немного замарашкой. Ее тип в воздушном секторе. Но она так и будет искать себя в холодной части круга)

Тёмное и пёстрое смотрится на мне плохо. А может, не сочетается с чёлкой.

https://ic.pics.livejournal.com/raincatsdogs/83814442/2191/2191_900.png

И с выражением лица не сочетается. У вас один классный комментатор написал про своё фото “добрый Ванька”, вот у меня с собой такая ассоциация, только мне совсем не нравится и тем более, я девушка. Коллега как-то сказала, что у меня на аватарках часто испуганное выражение лица. И я тоже его часто на фото вижу:

https://ic.pics.livejournal.com/raincatsdogs/83814442/2446/2446_900.jpg

(Вот здесь озадачила меня. Где испуганное выражение?

Хорошее тут лицо, уверенные глаза. Народ, с вами потому и сложно, что слова вы вроде произносите, а за ними ничего не стоит)

После разборов водного сектора очень сомневаюсь, что моя конституция подходит для имиджа СДЖ, с такими чертами лица я на даже на Грязь не тяну, несмотря на то, что в ней есть Д.

(На Грязь она не тянет, потому что Грязь – очень холодный тип. И в Грязи должна быть какая-то очень специфическая Д-черта, которая в правильной декорации становится магнитной. А у автора нет никакой Д, она теплый и мягкий тип)

С другой стороны, Д, вроде должны идти накрашенные брови, глаза, а мне, кажется, намного лучше, когда косметику не заметно.

https://ic.pics.livejournal.com/raincatsdogs/83814442/7655/7655_900.jpg

(Накрашена она тут ужасно. Ее можно было накрасить нормально и ей бы пошло. Макияж идет не только Д, как раз земным Д он не очень идет, кроме Глины. Макияж не идет водным типам, и то лишь яркий, а остальным идет. Но в данном макияже у автора плохо все. Видите это, друзья?)

И светлое вроде больше идёт.

Помогите, пожалуйста, определиться, какому типу моя конституция подходит.

(Если вы видите, что это С, видите, что это теплый тип, вам остается выбрать из трех типов. Она не Облако, в ней нет столько мягкости и няшности. Она не Эфир, в ней нет столько тепла. Она – Воздух, ей пошли бы волосы теплого оттенка со светлыми прядями, яркие и теплые расцветки, легкий загар, румяна на скулах, коралловый блеск, но главное сияющая добрая улыбка)

Спасибо вам большое за блог.