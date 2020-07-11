Личное: Богач и страшилы

11.07.2020, 11:10, Разное

Джефф Безос — самый богатый мужчина планеты, заработавший ещё больше денег во время пандемии и к 2026 году обещающий стать первым триллионером, — отдаёт предпочтение женщинам откровенно некрасивым.



Фото: Соцсети

Свою страшненькую и, даже на мой взгляд, слишком уж хрупкую жену Безос сменил на немолодую, вульгарно одетую бабу с лицом, походим на дружеский шарж.

Почему мужчина, имеющий доступ к самым красивым, самым великолепным, самым роскошным женщинам мира, выбирает страшненьких?

Вы, конечно, можете сказать, что внешность женщины для Безоса неважна, и любовниц он выбирает, скажем, по уму.

Но ведь не настолько же неважна!



Фото: Соцсети

Богатый мужик, который мутит со страшными бабами, всегда навлекает на себя подозрения.

«Что-то с ним не так», — часто думают люди, глядя на богача, закрутившего роман с уродиной.

Когда молодая девка ложится под пожилую свинью с деньгами, с ней — всё понятно, не так ли? Всем ясно, чего именно она добивается: лучшей жизни.

А вот когда богач выходит в свет со страшной писей, люди не понимают: а им-то что движет?

Ваши предположения? Почему Безос предпочитает некрасивых женщин красивым?