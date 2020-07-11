Хорватия изменила правила въезда для украинцев. Будут требовать тест на COVID-19 или 14-дневную изоляцию

11.07.2020, 11:10, Новости дня

Хорватия приняла решение о необходимости обязательно проходить 14-дневную самоизоляцию для граждан третьих стран, в частности для Украины. Об этом 11 июля заявил посол Украины в Хорватии Василий Кирилич на своей странице в Twitter.

“В ночь на 11 июля Хорватия приняла решение об обязательности 14-дневной самоизоляции для граждан третьих стран, в том числе для Украины, въезжающих в Хорватию. При наличии теста на COVID-19 не старше, чем 48 часов, – без самоизоляции. Подробнее позже”, – сообщил Кирилич.

ТЕРМІНОВО! В ніч на 11.07. Хорватія прийняла рішення про обов‘язковість 14-денної самоізоляції для громадян третіх країн, в т.ч. для України, які в‘їжджають до РХ. У разі наявності тесту на Covid-19 не давн., як 48 годин, – без самоіз. Детальніше згодом.. pic.twitter.com/B7ylvcyuk0

— Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) July 11, 2020

На странице посольства Украины в Хорватии в Facebook опубликован перечень мотивов, которые являются основанием для приезда в Хорватию. Среди них:

по личной неотложной причине (например, имеют частную собственность в Хорватии). Должны пройти обязательную 14-дневную самоизоляцию, которая может быть сокращена до семи дней, если прибывший за собственные средства через семь дней после прибытия в Хорватию получит отрицательный результат ПЦР-теста на SARS-CoV-2;

с туристической целью или другой деловой целью и ради учебы могут въехать без обязательной 14-дневной самоизоляции, при предъявлении отрицательного результата ПЦР-теста на SARS-CoV-2 не старше 48 часов (от времени взятия забора до прибытия на пограничный переход) или с обязанностью 14-дневной самоизоляция при отсутствии ПЦР-теста.

ТЕРМІНОВО! ‼️ ДО УВАГИ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ!‼️Інститут охорони здоров'я Хорватії 10 липня 2020 року прийняв рішення про… Posted by Embassy of Ukraine to the Republic of Croatia on Laupäev, 11. juuli 2020

Хорватия была единственной страной ЕС, которая впускала украинских туристов без ограничений. Также въезд разрешен в Турцию, Египет (но с обязательным соблюдением 14-дневной самоизоляции после возвращения домой, так как Египет отнесен к странам с высоким уровнем инцидентности COVID-19), Албаниию и Черногорию.

Украина не вошла в список из 15 стран, гражданам которых разрешили въезд в Евросоюз с 1 июля.