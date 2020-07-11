Мнение: Чёрные марксисты разрушают США

11.07.2020, 11:09, Разное

На «Зерохедже» объясняют успех «Блэк Лайвз Мэттер». Хоть сама организация и является марксистской, то есть жёстко антиамериканской, её поддерживает добрая половина населения США. Разумеется, это не значит, что половина американцев хочет поджечь собственный дом. Всё проще: бедолаги думают, будто «Блэк Лайвз Мэттер» — это обычное правозащитное движение.

Действительно: убивать негров во время задержания нельзя, полицейским следует тщательно рассчитывать применение силы. С этим тезисом согласится, наверное, почти каждый: оговорившись, вероятно, что задерживать преступников всё же как-то надо, и что жизни полицейских также важны, равно как и жизни тех, кого чёрные преступники убивают. Проблема в том, что движение «Блэк Лайвз Мэттер» основано марксистами, которые считают главной своей целью разрушение капитализма. Цитирую:

https://www.zerohedge.com/political/black-lives-matter-marxist-yes-and-no

Многие консерваторы настаивают, что «Блэк Лайвз Мэттер» — это марксистская, антиполицейская, радикальная организация, которая хочет разрушить Америку. Между тем большинство либералов просто рассматривают «Блэк Лайвз Мэттер» как героическое движение и мощный лозунг, сигнализирующий о поддержке расовой справедливости и противостоянии жестокости полиции.

Несомненно, сама организация с самого начала была довольно радикальной. Соучредитель «Блэк Лайвз Мэттер» Патрис Каллорс описала себя и коллегу-соучредителя Алисию Гарзу как «подготовленных марксистов» в недавно появившемся видео 2015 года.

Между тем, официальная платформа Национальной организации, опубликованная в 2015 году, содержала конкретный призыв «[разрушить] предписанную Западом структуру нуклеарной семьи».

На всякий случай, нуклеарная семья — это нормальная современная семья из одного-двух родителей и их детей. В прошлые века семьи были не нуклеарными, а патриархальными, когда в одном месте жили сразу несколько поколений взрослых людей. Сейчас социалисты пытаются разрушить нуклеарную семью при помощи своих «родитель № 1» и прочих гендерных фокусов.

Цитирую дальше:

На региональном уровне официальные отделения «Блэк Лайвз Мэттер» — это, по сути, крайне левые группы фронта, которые используют расовую справедливость в качестве троянского коня для левой политики и идеологии. Например, официальная организация «Блэк Лайвз Мэттер Вашингтон» открыто посвящает себя «созданию условий для освобождения черных путем отмены систем и институтов белого господства, капитализма, патриархата и колониализма».

…

Колоссальный 51 процент населения говорит в ходе опросов, что поддерживает «Блэк Лайвз Мэттер».

Большинство из этих людей, я подозреваю, даже не знает, что существует официальная организация «Блэк Лайвз Мэттер». И я уверен, что вряд ли кто-то из них мог бы назвать Патрис Каллорс или Алисию Гарза.

…

Например, в выходные я посетил одно из моих любимых кафе в Арлингтоне, штат Вирджиния. Как и во многих хипстерских кофейнях, на витрине была вывеска «Блэк Лайвз Мэттер», а также шёл сбор средств на это дело. Но я был встревожен, прочитав флаер и заметив, что доходы от сбора средств идут в официальную организацию «Блэк Лайвз Мэттер Вашингтон» — да, ту самую, которая открыто хочет уничтожить капитализм.

Я очень сомневаюсь, что владельцы этой кофейни, даже если они являются прогрессистами или демократами, на самом деле поддерживают марксизм. Что ещё более важно, я уверен, что большинство клиентов, которые жертвовали, даже в либеральном районе, не понимают, что они жертвуют марксистской, антиамериканской революционной организации, участвуя в сборе средств. Но это так.

Я решил проверить, действительно ли основатели «Блэк Лайвз Мэттер» называли себя «подготовленными марксистами». Оказалось, это правда. Недавно всплыло интервью от 2015 года, где одна из основательниц движения так прямо и говорит: «мы — подготовленные марксисты»:

https://www.breitbart.com/politics/2020/06/24/black-lives-matter-founder-mentored-by-ex-domestic-terrorist-who-worked-with-bill-ayers/

https://www.youtube.com/watch?v=1noLh25FbKI

Во-первых, я думаю, что у нас действительно есть идеологическая основа. Я и Алисия, в частности, подготовленные организаторы. Мы подготовленные марксисты. Мы прекрасно разбираемся в идеологических теориях. И я думаю, что то, что мы действительно пытались сделать, – это создать движение, которое могло бы быть использовано многими, многими черными людьми.

Лично мне всё это напоминает события начала XX века в России, когда широкая публика рукоплескала борцам за свободу, не понимая, что конкретно революционеры пытаются сделать со страной.

Я бы хотел дать американцам какой-нибудь хороший совет, однако у России не было положительного опыта лечения марксизма на ранних стадиях. Нам пришлось переболеть марксизмом в тяжёлой форме, чтобы получить нестойкий иммунитет к этой беде.