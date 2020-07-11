Мнение: Жириновский в роли буревестника…

11.07.2020, 11:09, Разное

В Хабаровске на несанкционированный митинг в поддержку губернатора Сергея Фургала вышли десятки тысяч человек. Полиция безучастно наблюдала за митингом, никого не свинтила….

На фоне этого митинга угроза Владимира Жириновского уйти из Госдумы выглядит уже не просто угрозой. ЛДПР действительно может сдать думские мандаты, а уже на следующих выборах набрать куда больше голосов и получить куда больше мандатов.

Решил послушать, что же такого наговорил Жириновский с думской трибуны в день ареста Фургала. Оказалось, что это только в изложении информагентств выступление выглядит нелепостью и пустыми угорозами. На самом-то деле Жириновский говорил об очень серьезных вещах. Приводить стенограмму выступления не буду. Если интересно – можно посмотреть и послушать.

И здесь что важно. Жириновский воспользовался правом, которое всегда и во все времена было у королевских шутов – говорить вслух обо всем, что было в головах у челяди. В том числе и о революции….

Думаю, что послушав выступление Жириновского, много кто задумался, а не вступить ли в ЛДПР…

Фотография из Хабаровска отсюда