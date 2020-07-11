СМИ: Бруклин Бекхэм помолвлен с Николой Пельтц

11.07.2020, 11:09, Разное

Роман старшего сына Дэвида и Виктории Бекхэм – 21-летнего Бруклина – с 25-летней актрисой, звездой сериала “Мотель Бейтсов” и дочерью знаменитого американского промышленника и миллиардера Нельсона Пельтца Николой Пельтц длится с декабря. И этого времени влюбленным хватило, чтобы понять – они хотят быть вместе навсегда. По крайней мере, так сообщают инсайдеры издания Mirror, которые рассказали о состоявшейся помолвке Бруклина и Николы. Пока молодой человек рассказал о своем решении только родителям и близким друзьям. Виктория и Дэвид этому только рады и уже дали свое благословение на их брак.

Бруклин рассказал всем своим друзьям в Лос-Анджелесе, что они с Николой помолвлены. Это всем известно в их кругу. Они очень рады! Это волнительное время для всей его семьи, они думают, что он наконец остановился в поиске после многих своих роковых романов, – говорит инсайдер.

Представители семьи Бекхэм отвечать на эти слухи пока отказались, и соцсети Бруклина и Николы также “молчат”.

Напомним, впервые пару заметили в начале декабря 2019-го: папарацци удалось заснять их в аэропорту Нью-Йорка – они нежно обнимались, держались за руки, а Никола безуспешно пыталась прикрыть руками лицо. Девушка на тот момент была давно свободна: еще в 2018 году она рассталась с братом Джиджи и Беллы Хадид Анваром. А Бруклин находился в поиске. В сентябре прошлого года этот “горе-фотограф” и начинающий режиссер всюду появлялся в компании модели Ханы Кросс, но потом пара распалась. В октябре пресса начала писать о романе Бруклина уже с 27-летней моделью Фиби Торранс и через пару недель – с 21-летней канадской актрисой Натали Ганжорн.

Никола сразу же произвела впечатление на молодого человека, хотя бы потому, что незадолго до Нового года старший сын Виктории и Дэвида Бекхэм уже познакомил девушку с родными: пара вместе с его бабушкой и дедушкой, родителями Виктории Бекхэм – Джеки и Тони Адамс, а также братьями 17-летним Ромео и 14-летним Крузом сходили в театр. А в начале января влюбленные официально объявили о своих отношениях, по современным канонам, в социальных сетях.