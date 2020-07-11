USAGM проверяет визы иностранных журналистов «Голоса Америки»

11.07.2020, 11:08, Новости дня

Некоторым иностранным журналистам «Голоса Америки», работающим в Вашингтоне, могут не продлить американские визы. Срок действия многих виз истекает в этом месяце.

Представитель Агентства США по глобальным медиа (USAGM) сообщила, что агентство проводит индивидуальную оценку заявок на продление виз типа J-1. На «Голосе Америки» работают 62 внештатных и 14 штатных сотрудников, которые находятся в Соединенных Штатах по визам J-1. В подобной ситуации оказались неизвестное количество журналистов в других структурах USAGM.

На настоящий момент, ни один журналист, желающий продлить визу J-1, не получил прямого отказа, но, по крайней мере, у одной журналистки истек срок продления визы, что означает, что она должна покинуть США до конца июля. У других журналистов «Голоса Америки» срок продления виз истекает через несколько недель, после чего они будут вынуждены вернуться в свои государства. Некоторые из них опасаются стать жертвами преследований за работу на «Голосе Америки».

Представитель USAGM заявила, что пересмотр визовой политики агентства направлен на улучшение процесса управления, обеспечение национальной безопасности США и предотвращение нарушений при найме на работу.

J-1 – категория неиммиграционных виз, разрешающих въезд иностранным гражданам, обладающим уникальными профессиональными знаниями и умениями. Как правило, эти визы выдаются на несколько лет и подлежат продлению или возобновлению. Однако визы J-1 также входят в перечень типов виз, выдача которых была заморожена администрацией Трампа в связи с пандемией коронавируса, поскольку, по мнению администрации, обладатели этих виз получают рабочие места, на которые могут претендовать граждане США.

Журналистские организации, в том числе PEN America и Национальный пресс-клуб, а также Институт журналистики в пятницу выпустили заявления, в которых выразили обеспокоенность тем, что отказ в продления виз может поставить под угрозу безопасность журналистов «Голоса Америки».

Задача «Голоса Америки» – предоставлять высококачественные профессиональные журналистские материалы на более чем 40 языках. Однако для этого не всегда удается найти достаточно американских граждан, обладающих необходимыми журналистскими навыками и знанием иностранных языков. Поэтому «Голос Америки» в течение долгого времени полагался на сотрудников, нанятых в странах, на языке которых ведется вещание, или на недавних иммигрантов из этих стран, которые еще не являются гражданами США.

Генеральный директор USAGM Майкл Пэк был назначен на эту должность президентом Дональдом Трампом более двух лет назад. Однако из-за жесткой оппозиции со стороны демократов он был утвержден на эту должность лишь в июне этого года. После его утверждения уволились или были уволены руководители пяти медиасетей, входящих в USAGM. В интервью газете The Washington Times, Пэк сказал, что работает над исправлением ошибок прошлого.