В Конгрессе обсудили сообщения о российских деньгах для талибов

11.07.2020, 11:08, Новости дня

На этой неделе в Палате представителей Конгресса США – в которой большинство принадлежит демократам – прошла серия слушаний, посвященных России.

Подкомитет по делам Европы, Евразии, энергетики и окружающей среды Комитета по международным отношениям Конгресса США провел в пятницу, 10 июля, заключительные слушания этой недели, на которых законодатели обсудили предполагаемую причастность российских спецслужб к выплатам вознаграждения Талибану за убийство американских военнослужащих в Афганистане. Для дачи свидетельских показаний был приглашен Леон Панетта – в администрации Барака Обамы занимавший посты министра обороны и директора ЦРУ.

Глава подкомитета, демократ Уильям Китинг выразил сожаление, что госсекретарь Майк Помпео отказался принять участие в слушаниях, которые комитет провел в четверг. «Это является частью модели непризнания важности единого и недвусмысленного ответа США на растущие угрозы, с которыми мы сталкиваемся со стороны Кремля», – заявил конгрессмен. Он подчеркнул, что, несмотря на ряд разногласий между двумя партиями в Конгрессе, все законодатели относятся «очень серьезно» к сообщениям, что Кремль мог выплачивать вознаграждения за убийство американских военных США.

«Этот вопрос не уйдет с повестки дня, пока мы не узнаем правду», – сказал Китинг, выразив также озабоченность тем, что президент Трамп, по его словам, не был уведомлен об этих сообщениях, так как спецслужбы не считали информацию достоверной. Как подчеркнул Китинг, президент США должен был быть проинформирован – особенно перед совершением телефонных звонков президенту РФ Владимиру Путину.

Конгрессмен от Демократической партии Адам Кинзингер считает, что президент Трамп действительно не был своевременно проинформирован, однако не исключает, что это должно было быть сделано. Он также подчеркнул, что в отношении внешней политики в США должен существовать двухпартийный консенсус, а обвинения демократов в том, что президент Трамп слишком расположен к России только разделяет обе стороны.

Кинзингер добавил, что нельзя считать политику в отношении России, проводимую нынешней администрацией, слабой. Он напомнил о нанесенном в феврале 2018 года ударе по российским наемникам в Сирии. «Группа Вагнера больше никогда не провоцировала войска США», – сказал конгрессмен.

Леон Панетта отметил, что если сообщения о выплатах Талибану российской стороной подтвердятся, это продемонстрирует, что президент Путин чувствует относительную безнаказанность. Как подчеркнул Панетта, президент России знает, что не способен победить в военном противостоянии с Западом и потому продолжает использовать гибридные методы. Действия России в Афганистане являются частью этой стратегии.

«Путин считает, что величие бывшего советского государства должно быть восстановлено, – сказал Леон Панетта. – Если мы не сможем обозначить “красные линии” для Путина, не дадим понять, что ему не разрешено пересекать эти линии, то он будет продолжать агрессивные действия». Для этого, как подчеркивает Панетта, необходимо «сильное и недвусмысленное лидерство» президента США и его администрации.

Панетта добавил, что президент США должен был быть проинформирован о сообщениях о возможных выплатах Кремлем вознаграждений за убийства американских военных, независимо от того, насколько подтвержденными были эти данные. Это слишком важная и чувствительная информация, чтобы не быть включенной в ежедневный брифинг президента. Кроме того, отметил Панетта, такой информации должно было быть уделено особенное внимание сотрудника, проводившего брифинг, и других членов администрации США (ежедневные брифинги проводятся не только для президента, но и ключевых членов его кабинета, включая советника по национальной безопасности, министра обороны и госсекретаря).

Во время слушаний, ряд законодателей поднимали вопрос о возможности ужесточения санкций в отношении России. Панетта считает оправданным ужесточение американской политики в отношении Кремля.