 

Дональд Трамп смягчил приговор Роджеру Стоуну

11.07.2020, 8:18, Новости дня

Президент США Дональд Трамп смягчил приговор Роджеру Стоуну – за несколько дней до того, как его давний друг и советник должен был явиться в тюрьму отбывать назначенное наказание.

В заявлении Белого дома говорится: «Роджер Стоун сильно пострадал… К нему отнеслись очень несправедливо, как и ко многим другим в этом деле. Роджер Стоун теперь свободен!».

Во вторник 67-летний Стоун должен был явиться в федеральную тюрьму в штате Джорджия, чтобы начать отбывать срок в три года и четыре месяца. Он был осужден за ложь под присягой законодателям США, расследовавшим вмешательство России в выборы в США 2016 года, угрозы свидетелям и уничтожение доказательств.

Ветеран Республиканской партии Стоун дружит с Дональдом Трампом несколько десятилетий.

Отвечая ранее в пятницу на вопрос журналистов, собирается ли он помиловать Стоуна, Трамп сказал: «Я рассмотрю этот вопрос. Я думаю, что к Роджеру Стоуну отнеслись очень несправедливо, как и ко многим людям».

Смягчение приговора не отменяет обвинительный приговор, как это делает помилование.

Демократ Адам Шифф, глава Комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США, осудил решение президента, заявив, что Трамп показал, что «есть две системы правосудия в Америке: одна для его преступных друзей, другая – для всех остальных».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.06 / В Минкомсвязи заявили о готовности портала госуслуг принимать заявки на голосование по Конституции

13.05 / Генсек НАТО призвал готовиться к долгосрочным последствиям пандемии коронавируса

06.06 / Журналист Цимбалюк: Я бы очень хотел записать интервью с Путиным

25.05 / Роскачество выяснило, как магазины соблюдают масочный режим и где самые дешевые СИЗы

11.06 / Компания Chevrolet обновила модель Spark для Южной Кореи

17.06 / Рынок труда в РФ прошел пик коронавируса

03.06 / ЕСПЧ отказался рассматривать жалобу по водной блокаде Крыма

25.05 / Дело об убийстве Шеремета. Подозреваемого Антоненко оставили под стражей еще на два месяца

23.06 / Голосование по поправкам к Конституции решит «проблему 1993 года»

03.07 / Британские истребители не успели перехватить российские Ту-142

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска