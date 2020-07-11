Дональд Трамп смягчил приговор Роджеру Стоуну

11.07.2020, 8:18, Новости дня

Президент США Дональд Трамп смягчил приговор Роджеру Стоуну – за несколько дней до того, как его давний друг и советник должен был явиться в тюрьму отбывать назначенное наказание.

В заявлении Белого дома говорится: «Роджер Стоун сильно пострадал… К нему отнеслись очень несправедливо, как и ко многим другим в этом деле. Роджер Стоун теперь свободен!».

Во вторник 67-летний Стоун должен был явиться в федеральную тюрьму в штате Джорджия, чтобы начать отбывать срок в три года и четыре месяца. Он был осужден за ложь под присягой законодателям США, расследовавшим вмешательство России в выборы в США 2016 года, угрозы свидетелям и уничтожение доказательств.

Ветеран Республиканской партии Стоун дружит с Дональдом Трампом несколько десятилетий.

Отвечая ранее в пятницу на вопрос журналистов, собирается ли он помиловать Стоуна, Трамп сказал: «Я рассмотрю этот вопрос. Я думаю, что к Роджеру Стоуну отнеслись очень несправедливо, как и ко многим людям».

Смягчение приговора не отменяет обвинительный приговор, как это делает помилование.

Демократ Адам Шифф, глава Комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США, осудил решение президента, заявив, что Трамп показал, что «есть две системы правосудия в Америке: одна для его преступных друзей, другая – для всех остальных».