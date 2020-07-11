От крема с красным перцем до скраба с землей: бьюти-дайджест недели

11.07.2020, 8:16, Разное

Erborian

Новый суперингредиент от Erborian – красный перец – подарит коже заряд сияния и молодости. Его мякоть обеспечивает максимальную “подзарядку” клеток кожи и на 50% повышает уровень защиты клеток от стресса, вызванного неблагоприятными условиями окружающей среды. Чтобы обеспечить безопасность косметических средств, Erborian использует только мякоть красного перца, а капсаицин (согревающая молекула) удаляется. Линия, в которую входят маска для лица, крем-гель и другие продукты, не оказывает агрессивного воздействия и подходит всем типам кожи.

Byredo

Этим летом марка Byredo представила новый аромат, Lil Fleur, вдохновленный всей гаммой юношеских чувств – от буйной радости до трогательной меланхолии. Это интерпретация бунтарского духа, смелости и в то же время искренности. В его сердце – дамасская роза, обволакивающая своей сладостью. Верхние ноты представлены свежестью кассии и мандарина, в то время как белый шафран смягчает и согревает композицию. Белая древесина, амбра и ваниль в базе подчеркивают глубину и сложность аромата.

FOREO

Шведский hi-tech бьюти-бренд представил второе поколение “умных” масок UFO. UFO 2 сочетает в себе сразу несколько технологий: системы крио- и термотерапии, терапия LED-светом и пульсации T-Sonic. Вместе они активируют действующие ингредиенты масок и способствуют их эффективному проникновению в кожу и усвоению – всего за 90 секунд. Девайс, по сравнению с предыдущей версией, быстрее нагревается до 45 градусов и в 5 раз быстрее доставляет тепло в кожу. Также в UFO 2 LED-свет работает в полном световом спектре.

Dr. Barbara Sturm

Днем наша кожа усердно работает, чтобы защитить себя от внешних воздействий, а ночью переключается в “режим регенерации”. Сыворотка для ночного восстановления Dr. Barbara Sturm – Night Serum – специально разработана для поддержания ночной регенерации кожи. Онопордум колючий – активный ингредиент, стимулирующий выработку коллагена, восстанавливает кожный барьер и тем самым противодействует сухости и стрессу кожи. Экстракт листа Сенны крылатой усиливает собственную защиту кожи от повреждения клеток ультрафиолетом, а экстракт Пории кокосовидной облегчает раздражение кожи и предотвращает воспаление. Бета-глюкан успокаивает кожу и уменьшает покраснения. Портулак активирует собственную антиоксидантную систему и защищает чувствительные клеточные мембраны от воздействия свободных радикалов. Средство доступно в интернет-магазине BURO. Beauty.

Rodial

Особое место в линейке уходовых средств Rodial занимают продукты с витамином C, отвечающие за осветление, отшелушивание и улучшение цвета лица. Инновационная формула восстановления сияния кожи специально разработана для борьбы с несовершенствами кожи и придания ей здорового и свежего цвета. В состав средств данной линейки входят высококонцентрированные активные вещества, а именно 5% раствор витамина С, 10% отшелушивающие фруктовая и гликолевая кислота, 0,5% салициловая кислота. Благодаря мощной формуле состава, средства мягко восстанавливают и обновляют кожу, делая ее более гладкой, светлой и молодой. Средства доступны в интернет-магазине BURO. Beauty.

L’Oreal Professionnel

Serie Expert Pro Longer – это профессиональная линия, которая заботится о длине и ухаживает за кончиками, позволяя волосам оставаться густыми и здоровыми. Serie Expert Pro Longer создана на основе запатентованной технологии Филлер-A100 и обогащена двумя активными компонентами: филоксаном и поликватерниумом PQ6. Филоксан действует от корней до кончиков волос, особенно воздействуя на поврежденные участки. Вследствие продолжительного действия он проникает внутрь волос и делает их толще. Благодаря положительным зарядам поликватерниум PQ6 создает защитный слой и укрепляет волосы, особенно ухаживая за кончиками.

ELEMIS

Superfood Cica Cleansing Foam – успокаивающая пенка для умывания с экстрактом центеллы азиатской, призванная успокоить и увлажнить кожу во время снятия макияжа и удаления прочих загрязнений. Средство без сульфатов также содержит агаву, рисовую воду и масло зеленого чая, которые подвергались ферментации для высвобождения витаминов и питательных веществ – для их лучшего усвоения кожей. Натуральные масла оливы и манго нежно очищают кожу, не пересушивая ее, что делает данное средство идеальным для всех типов кожи, включая чувствительную.

Garnier

Garnier запускает преобразовательную инициативу Green Beauty, направленную на радикальное сокращение глобального влияния бренда на окружающую среду к 2025 году. Компания намерена отказаться от использования первичного пластика, вся упаковка будет перерабатываемой или компостируемой, все производственные предприятия станут углеродно-нейтральными. Инициатива Green Beauty включает в себя отчет о результатах в области устойчивого развития, благодаря которому Garnier полностью прозрачен в соблюдении своих обязательств. Соответствующие данные доступны на официальном сайте Garnier.

Natura Siberica

Компания Natura Siberica много внимания уделяет сохранению природного разнообразия планеты. Новый продукт бренда – мужское мыло для тела и волос “Сибирская баня” – выпущен в поддержку Центра “Амурский тигр”, который занимается сохранением редкого амурского тигра. В состав средства вошла центелла азиатская, или тигровая трава, с помощью которой тигры в дикой природе восстанавливают свое здоровье. Благодаря специально подобранным экстрактам сибирских трав и особому компоненту Microsyn PHMB 20 (гуанидину) черное сибирское мыло обладает выраженным антибактериальным эффектом.

“Время Красоты”

В клинике “Время Красоты” состоялась премьера итальянского бренда профессиональной косметики Beauty Spa Natural Resources. Создатели компании уже третье десятилетие ведут научную работу и для этого открыли направление Ozone Beauty Spa. В результате была разработана и запатентована эксклюзивная формула стабилизированного озона Sesazone 6000, которая входит во многие косметические средства бренда – как профессиональной линии, так и для домашнего ухода. В частности, Sesazone 6000 является центральным активом новой линии красоты BEAUTY SPA OZOCEUTICA Face&Body.

Arcaya

Марка представила нежный освежающий скраб для максимально деликатной эксфолиации – Derma Scrub. Его основу составляет диатомовая земля – полностью органический компонент, обладающий высокой абсорбционной способностью, который позволяет бережно и при этом глубоко очистить поры и выровнять общий рельеф кожи. Это всесезонное средство, также содержащее экстракт алоэ вера и ромашки, экстракт центеллы азиатской, масло мяты перечной и лимона, лауриловые и кокосовые гликозиды, улучшает тон лица и микрорельеф кожи.

La-Oil

Новинка от La-Oil – чистейшее аргановое масло для волос. Оно состоит из 100% натурального органического масла арганы из необжаренных сырых семян холодного отжима, которые добываются в Марокко. В состав масла входят такие кислоты как олеиновая, линолевая, стеариновая, пальмитиновая, способные преобразить и вылечить поврежденные волосы. Масло богато антиоксидантами и витаминами, в числе которых А, F и Е, растительными антибиотиками и природными фунгицидами. Их бактерицидные свойства излечивают перхоть, себорею и другие заболевания кожи головы. Входящие в состав стероиды активируют рост волос, укрепляют волосяные фолликулы, борются с выпадением, сохраняют природный цвет волос.