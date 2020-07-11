Загадочная смерть слонов в Ботсване была вызвана «новым патогеном»

11.07.2020, 8:15, Разное

В Ботсване, стране на юге Африки, продолжается загадочная массовая гибель слонов.

Начиная с мая 2020 года тут официально умерло уже свыше 280 слонов, а по неофициальным подсчетам их число уже приблизилось к 400.

На тушах животных не было обнаружено никаких ран, то есть на них не нападали браконьеры или хищники, таким образом предполагается, что слоны были чем-то отравлены или подцепили какую-то смертельную инфекцию.

Власти страны первоначально уже исключили сибирскую язву, а с образцами тканей умерших слонов вышла неприятная заминка, из-за эпидемии коронавируса биолаборатории Ботсваны и соседних стран не работали и лишь недавно все-таки удалось проанализировать эти образцы.

В прошедшую пятницу исполняющий обязанности постоянного секретаря Министерства охраны окружающей среды, природных ресурсов и туризма Ботсваны Одуэце Кабото сделал официальное заявление. Он сказал, что он только что получил результаты исследования из лаборатории и что "все указывает на новый патоген".

Чем является этот новый патоген, Кабото не пояснил и подобная странная скрытность и скупость информации уже породила в соцсетях слухи о том, что в Ботсване нашли новый смертельно опасный вирус или бактерию.

Сейчас специалисты Ботсваны ждут результатов еще из двух лабораторий, которые в теории должны подтвердить первоначальную информацию о новом патогене.

За последние несколько дней в стране было обнаружено еще шесть новых трупов слонов. Животные выглядят так, словно шли, шли и вдруг упали замертво. У самцов все бивни целы, то есть это точно не дело рук браконьеров.

Ранее многие трупы слонов были найдены неподалеку от водных источников, поэтому была версия, что зараза находится в воде. Однако почему в таком случае пострадали лишь слоны, объяснить оказалось невозможным. При этом больные слоны могли идти к воде просто потому, что испытывали сильную жажду из-за инфекции.

За последние дни также появилась информация о том, как ведут себя больные слоны перед тем, как падают на землю и умирают. Очевидцы сообщили, что больное животное начинает ходить кругами, что может быть признаком поражения центральной нервной системы.

Район, где бушует эта таинственная слоновья болезнь, составляет 3000 квадратных миль в дельте реки Окаванго. Всего в тех местах обитает около 18 тысяч слонов.