Внешность Домового и как его увидеть

11.07.2020, 8:15, Разное

Те люди, которые согласно их утверждениям встречались с домовым, описывают его каждый по-своему, но есть в описаниях и схожие черты.

Чаще всего он похож на волосатого старика, рост которого составляет не более одного метра.

Славянские легенды представляют домового добрым старичком в кафтане с заплатками и широкополой шляпе сделанной из соломы. Из-за длинной седой бороды этого духа называли дедушкой.

В северных областях Олонецкой губернии духа домашнего очага называли Жихарько. Его представляли существом маленького роста, взъерошенным, с большой бородой, весьма добродушным, безвредным и большим шутником.

Иногда домовой появляется в облике старика с длинными ногтями на руках. Все его тело покрыто коротким мехом.

Домовой может принимать образ высокого крепко сбитого мужчины с темными непричесанными волосами. У такого домового обычно большие волосатые руки. Порой домовой принимает облик хозяина дома (главы семьи), что не очень хороший знак и служит предупреждением о болезни или грядущих неприятностях.

Нередко домовой принимает облик черного или белого кота с умными блестящими глазами. В деревнях домовой нередко являлся в образе черного петуха. Чтобы не пугать маленьких детей, домовой является им в виде плюшевой игрушки или котенка. В редких случаях домовой принимает облик крысы, белки, лягушки и других мелких животных.

Внешне дух дома в своем истинном виде может проявиться в виде небольшого шерстяного шара. Эта сущность, быстро передвигаясь в пространстве, просто парит в воздухе.

Исследователи с научной стороны представляют домового как некий сгусток энергии, которая может быть как положительной, то есть приносящей пользу, так и отрицательной, причиняющей вред. Домовой в их понимании это существо из астрального мира.

Как увидеть Домового

Мало кто может похвалиться, что воочию видел домового. Домовые духи редко показываются людям; если же показываются, то это не к добру — они всегда предвещают какое-либо несчастье. Своим появлением домовой как бы предостерегает хозяев: «Будьте осторожны! Вам грозит беда!»

В некоторых российских областях известно такое предание.

Утром встала баба и решила пойти за водой, но ведер на месте не оказалось — они куда-то исчезли. Решив, что их взял кто-нибудь другой, она побежала к речке и там заметила домового — маленького старичка в красной рубахе.

Стоит он на берегу и ведрами черпает воду. Увидав бабу, он уставился на нее глазами, которые горели, как раскаленные угли. Баба в ужасе бросилась домой и увидала, что вся изба уже объята пламенем.

В народе существуют поверья о том, какими способами можно увидеть домового. В Переяславском уезде бытовало следующее сказание: кто желает увидеть домового, тот должен пойти в церковь в страстной четверг, когда читают двенадцать Евангелий.

Стоя в церкви, нельзя оглядываться или с кем-нибудь разговаривать; выйдя из церкви, надо спешить домой, также не оглядываясь и ни с кем не разговаривая. В руках надо держать зажженную свечу, с которой человек, стремящийся увидеть домового, стоял в церкви: в этой свече вся сила.

С этой свечой надо подняться на крышу дома. Домовой будет лежать на крыше, и при свете святой свечи его легко рассмотреть. Кто все это проделает и увидит своего домового, должен в первую очередь обратить внимание на его внешний вид: если домовой голый, то и хозяин будет голый, то есть его ожидают бедность и всякие несчастья; если покрыт густой шерстью — значит, в доме будут царить достаток и благополучие.

Хорошо известно, что домовой любит те семьи, где хозяева живут в полном согласии, рачительно относятся к своему добру, в чистоте и порядке содержат дом и хозяйство.