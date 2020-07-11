Бездомные поляки заполонили Берлин

11.07.2020, 8:14, Разное

10.07.2020 Автор: Наталья Богданова

Фото: berliner-zeitung

Они приезжают из Польши в Берлин, имея большие планы, и не решаются возвращаться домой неудачниками. Поэтому живут на улице. Без денег и без надежды на лучшее. Социальные работники гуманитарной организации «Барка» из Познани помогают им найти правильный путь.

Петр Миколайчик и его коллега Войцех Греч ищут бездомных земляков на станции Зоопарк, на Восточном вокзале и в округе Лихтенберг. Они общаются с бездомными, хотят узнать их истории и, если удастся, убедить вернуться на родину.

Домой возвращаться не хотят

Дискуссии по поводу бездомных из восточноевропейских стран продолжаются довольно долго. Прошлой осенью мэр берлинского района Митте распорядился убрать палаточный городок бездомных в Тиргартене и предложил депортировать их. Также он раскритиковал польское правительство, за то, что оно решает свои социальные проблемы на берлинской территории. Реакцией Польши стало выделение гуманитарной организации «Барка» €37000.

По словам Юрия Шаффранека из учреждения по уличной социальной работе, число польских бездомных растет. Кроме того, многие из них страдают алкогольной и наркотической зависимостью. У них наблюдаются признаки паранойи, депрессии и потери ориентации в пространстве. При этом очень немногие готовы вернуться на родину.

В Берлине их держит лишь ничтожное пособие

Советник польского посольства в Берлине Марчин Якубовски подтверждает: ситуация с бездомными поляками критическая и имеет тенденцию к ухудшению. По его словам, каждый третий бездомный в Берлине – поляк. Якубовски поддерживает проект гуманитарной помощи, ведь польские соцработники мотивируют своих земляков вернуться в Польшу. Там им будет гораздо легче помочь.

Польское правительство оплачивает проезд на родину, лечение, терапию и всяческую помощь в Польше. В Берлине польские бездомные получают лишь небольшое пособие.

В социальных учреждениях Берлина бездомным дают бесплатную еду, одежду и спальные мешки, разрешают принять душ. Также в случае острой необходимости двери учреждений открыты для ночлега, но медицинская помощь или встреча с соцработником, как правило, не предоставляется.

Каждый сам должен решать, принимать ли помощь

58-летний поляк Петр Миколайчик говорит, что уйти с улицы очень сложно. Он сам через это прошел. В Польше он был бездомным, выпивал, ему грозила тюрьма. Социальные работники из организации «Барка» смогли помочь ему начать новую жизнь лишь с третьей попытки. С 2009 года он работает в «Барке».

Гуманитарная организация помогает также нуждающимся в Голландии, Бельгии, Ирландии, Исландии и Канаде. Напарник Миколайчик 36-летний Войцех Греч уже три года живет в Германии. Он был социальным педагогом и воспитателем в лагере беженцев и добровольцем-переводчиком.

Жизненный опыт Петра Миколайчика помогает ему быстрее установить контакт с бездомными. Он знает, что является примером для других, и показывает, что никогда не поздно изменить свою жизнь. К тому же он говорит по-польски, и это позволяет легко коммуницировать с бездомными.