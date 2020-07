Секретная “армада” Северной Кореи (видео)

11.07.2020, 8:14, Разное

Повсюду на морском побережье российского Дальнего Востока можно найти останки кораблей секретной “армады” Северной Кореи. Несколько личных вещей – это, как правило, единственное свидетельство того что на борту была жизнь.

Foreign Correspondent (image – ABC)

«Я прожила во Владивостоке всю жизнь, они стали появляться только в последние 2 года. Почти на каждом пляже [можно видеть] севшее на мель [рыбацкое] судно

– Ольга Нестерова, жительница Владивостока

Каждый год, тысячи кустарно приспособленных для рыболовства северокорейских лодок вторгаются в воды Японии и России, чтобы лишить их моря рыбы.

В отчаянной попытке получить наличные деньги и накормить свой народ, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заставляет свои флоты отправляться все дальше в море, чтобы незаконно ловить рыбу и нарушать санкции Организации Объединенных Наций.

Это рискованное предприятие – дальнее плавание, часто приводит северокорейских рыбаков к гибели. Один российский владелец похоронного бюро подбирает их тела, которые выносит на берег, и хоронит их.

«Они плывут вдоль всего побережья, куда их несет течение. Иногда я нахожу только кости или части человеческой плоти»



– Владимир Гороховский, владелец похоронного бюро «Память»

Далеко в море, в российской исключительной экономической зоне, идет секретная война. Российская береговая охрана наращивает свои усилия в борьбе против северокорейской “армады”.

Иногда это перерастает в вооруженный конфликт с жертвами с обеих сторон. Российская береговая охрана задержала 7 северокорейских материнских кораблей и арестовала экипаж, но береговая охрана признает, что это не победа.

На границе Северной Кореи и Китая мы находим подтверждение того, что северокорейский рыболовный флот находится под жестким контролем военных. Местный китайский гид, г-н Чжан отвез нас в Северную Корею, чтобы увидеть работающие рыбопромысловые подразделения.

«Это часть военной политики, направленной на обеспечение сытой армии, армия потребляет улов, обычный рыбак получает только 150 грамм риса».

– говорит г-н Чжан

В китайской приморской провинции Шаньдун выяснилось, что китайцы платят северокорейскому руководству столь необходимую ему твердую валюту за выдачу разрешений на ловлю рыбы в водах Северной Кореи.

Эта торговля является прямым нарушением санкций Организации Объединенных Наций, введенных в отношении Северной Кореи в 2017 году.

Ким Чен Ын использует свои огромные рыболовные флоты, чтобы поддержать свой режим. Он толкает их все дальше и дальше в море, подвергая их большому риску.

Также в серьезной опасности находится рыболовство северной части Тихого океана, когда-то богатейшее в мире, а теперь все более истощающееся год за годом.

