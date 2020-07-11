 

Секретная “армада” Северной Кореи (видео)

11.07.2020, 8:14, Разное

MEDIA RELEASE

8 JULY 2020

Повсюду на морском побережье российского Дальнего Востока можно найти  останки кораблей  секретной “армады” Северной Кореи. Несколько личных вещей –  это, как правило, единственное свидетельство того что на борту была жизнь.

Foreign Correspondent (image – ABC)

«Я прожила во Владивостоке  всю жизнь, они стали появляться только в последние 2 года. Почти на каждом пляже [можно видеть]  севшее на мель [рыбацкое] судно

                          – Ольга Нестерова, жительница Владивостока

Каждый год, тысячи кустарно приспособленных  для  рыболовства  северокорейских лодок вторгаются в воды Японии и России, чтобы лишить их моря  рыбы. 

В отчаянной попытке получить наличные деньги и накормить свой народ, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заставляет свои флоты отправляться все  дальше в море, чтобы незаконно ловить рыбу и нарушать санкции Организации Объединенных Наций.

Это рискованное предприятие – дальнее  плавание, часто приводит  северокорейских  рыбаков  к  гибели. Один российский владелец похоронного бюро подбирает их тела, которые  выносит  на берег, и хоронит  их. 

«Они плывут  вдоль  всего побережья, куда их несет течение. Иногда я нахожу только кости или части человеческой плоти»


– Владимир Гороховский, владелец похоронного бюро «Память»

Далеко в  море,  в российской исключительной экономической зоне, идет секретная война. Российская береговая охрана наращивает  свои усилия  в  борьбе  против северокорейской “армады”. 

Иногда это перерастает в вооруженный конфликт с жертвами с обеих сторон. Российская береговая охрана задержала 7 северокорейских материнских кораблей и арестовала экипаж, но береговая охрана признает, что это не победа. 

На  границе  Северной Кореи и Китая мы находим подтверждение того, что северокорейский рыболовный флот находится под жестким контролем военных. Местный китайский гид, г-н Чжан отвез нас в Северную Корею, чтобы увидеть работающие рыбопромысловые подразделения.

«Это часть военной политики, направленной на обеспечение сытой армии, армия потребляет улов, обычный рыбак получает только 150 грамм риса».

                                               – говорит г-н Чжан

В китайской приморской  провинции Шаньдун выяснилось, что китайцы платят северокорейскому руководству  столь необходимую ему  твердую валюту за выдачу разрешений на ловлю рыбы в водах Северной Кореи.

Эта торговля является прямым нарушением санкций Организации Объединенных Наций, введенных в отношении Северной Кореи в 2017 году.

Ким Чен Ын использует свои огромные рыболовные флоты, чтобы поддержать свой режим. Он толкает их все дальше и дальше в море, подвергая их большому риску.

Также в серьезной опасности находится рыболовство северной части Тихого океана, когда-то богатейшее в мире, а теперь все более истощающееся год за годом.

Добавлено:

Russia: 64 North Korean fishermen detained in Russia’s exclusive economic zone

Russia seizes 2 N. Korean boats and 80 crew for illegally fishing in Russian waters

Exclusive: Investigating how North Korean fishermen plunder foreign waters



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