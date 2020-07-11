Нефтяные богатства Венесуэлы тихо, спокойно, без лишнего шума переходят под контроль России

11.07.2020, 8:13, Разное

By Matthew Smith – Jul 07, 2020

В течение десятилетий холодной войны Латинская Америка была центром конфликта между двумя сверхдержавами, – США и Советским Союзом. Хотя США, после распада Советского Союза в 1991 году, и стали победителями, путинская РФ смогла сделать то, чего Советский Союз не мог добиться четыре десятилетия – одержать верх в тихой войне за Латинскую Америку.

Ключевым событием, поддерживающим амбиции Москвы в Латинской Америке, является экономический коллапс Венесуэлы и возникновение одного из худших гуманитарных кризисов в современной истории. Венесуэла, которая обладает крупнейшими в мире запасами нефти, когда-то была самой богатой и стабильной демократией в Латинской Америке . Его процветающая космополитическая столица Каракас издавна считается культурной жемчужиной Южной Америки.

Огромное нефтяное богатство Венесуэлы, которое было растрачено в течение последних двух десятилетий, обеспечило ей легкодоступный источник капитала, который позволил ей стать самой развитой страной Южной Америки. После десятилетий неэффективного управления со стороны Чавеса, а теперь и Мадуро, страна лежит в руинах. Тяжесть кризиса в Венесуэле иллюстрируется сокращением ВВП в 2019 году на невероятные 35% по сравнению с ростом на 6,5% ежегодно 30 годами ранее.

Гражданские беспорядки, безудержная коррупция и злоупотребления в Каракасе – не единственная причина, длительный спад цен на нефть [также] нанес серьезный ущерб нефтяной экономике Венесуэлы. Нефтяная промышленность богатой нефтью страны быстро приходит в упадок. В июне 2020 года добыча нефти в Венесуэле упала до рекордно низкого уровня в 422 400 баррелей в день, что составило менее шестой части его среднесуточной добычи в 2015 году. Это серьезно влияет на финансовые доходы Каракаса и экономику Венесуэлы, потому что на нефть приходится 99% экспортных доходов. Производство будет продолжать ухудшаться из-за сокращения инвестиций в нефтяную промышленность Венесуэлы и бегства квалифицированной рабочей силы, что будет оказывать большее давление на развивающуюся экономику. Агрессивное использование санкций администрацией Трампа – они направлены на то, чтобы помешать компаниям и странам вести дела с режимом Мадуро, усиливают экономические проблемы Венесуэлы и страдания населения. Обостряющиеся тяготы повседневной жизни венесуэльцев, вызванные санкциями, усиливают значительные антиамериканские настроения, которые, как полагают ученые, существуют на всех уровнях латиноамериканского общества из-за долгой истории американского гегемонизма и интервенционизма.

Это создает для Москвы идеальную возможность укрепить свои связи с Венесуэлой и закрепиться в Латинской Америке. Это усугубляется отсутствием у России. по сравнению с США, неоколониального багажа в регионе. Москва давно хочет играть выдающуюся роль в Латинской Америке, чтобы нанести удар по региональной гегемонии США, получить контроль над значительными нефтяными районами и укрепить имидж РФ как мировой державы.

Выступление в качестве кредитора последней инстанции для ограниченного в денежном отношении режима Мадуро является ключевой частью стратегии Москвы, особенно после введения финансовых санкций США. Эти меры делают практически невозможным для Венесуэлы вести бизнес с другими странами и компаниями, чтобы заработать столь необходимую твердую валюту. Влияние пандемии коронавируса на Латинскую Америку делает предложения помощи Москвы более привлекательными в регионе, который несет на себе основную тяжесть этой болезни.

В обмен на щедрые ссуды правительство Мадуро не только обещало партии нефти в качестве погашения, но и передавало энергетические активы российской нефтяной компании Роснефть. Среди них – нефтяные месторождения и залог 49,9% венесуэльского нефтеперерабатывающего завода Citgo, жемчужины в короне PDVSA.

В знак того, что Москва укрепляет свои позиции в Венесуэле, в начале этого года, российская, полностью государственная, компания приобрела венесуэльские энергетические активы Роснефти. Это позволяет путинскому правительству помогать Венесуэле обходить санкции США, не допуская при этом их влияния на «Роснефть», которая уже вовлечена в операции по облегчению продажи венесуэльской нефти.

Официальное применение администрацией Трампа санкций против Каракаса, несмотря на их жесткое воздействие на венесуэльский народ и неэффективность при смене режима, увеличивает влияние Москвы в Латинской Америке. Академические исследования и история санкций после «холодной войны» демонстрируют их неспособность инициировать смену режима . Для режима, считающегося нелегитимным, цена отречения намного выше, чем цепляние за власть. Для Мадуро и его ключевых сторонников, причастных к нарушениям прав человека и незаконному обороту наркотиков, уход из власти означал бы длительный срок тюремного заключения, что является значительным сдерживающим фактором.

Небрежное, неправильное обращение Трампа с [межгосударственными] отношениями в Латинской Америке , включая противоречивые сообщения в прошлом месяце о том, что он рассмотрит возможность встречи с Мадуро и мягкую поддержку лидера венесуэльской оппозиции Гуайдо, еще больше подорвало репутацию Америки в регионе. Это, наряду с долгой историей дестабилизирующей внешней политики и гегемонизма США в Латинской Америке, подпитывает существующие антиамериканские настроения на всех общественных уровнях во многих странах региона.

Режим Путина продемонстрировал, что его геополитические амбиции не ограничиваются отношениями с государствами-изгоями. Москва поддержала Башара Асада в продолжительной гражданской войне в Сирии, в результате которой она была вознаграждена значительными нефтяными уступками, что усилило ее влияние на цены на нефть. РФ использует аналогичную стратегию в Венесуэле. Последние события дают РФ ощутимые рычаги влияния в регионе, в который она желала проникнуть с первых дней холодной войны.

Получая значительное влияние на Каракас, Москва получает контроль над огромными запасами нефти Венесуэлы, укрепляя свою способность контролировать цены на нефть. Это усугубит значительное влияние, которое Москва уже накопила благодаря тесному сотрудничеству с ОПЕК, особенно с Саудовской Аравией. Угроза войны цен на нефть между Москвой и Эр-Риядом привела к падению цен на нефть до уровня, который не выгоден для американской промышленности сланцевой нефти.

Последние ошибки Вашингтона, недавняя хаотичная внешняя политика и региональная невосприимчивость подрывают гегемонию США в Латинской Америке. Это создает возможность для РФ расширить свое региональное влияние и обеспечить доступ к огромным нефтяным богатствам региона. В конечном счете, это является частью стратегии Москвы по расширению своей глобальной геополитической мощи и усилению контроля над мировыми поставками нефти, что усиливает ее способность манипулировать ценами на энергоносители. Это повысит статус России, защитит ее зависимую от нефти экономику, обеспечит налоговые поступления и окажет давление на американскую нефтяную промышленность. Обвал цен на нефть в марте 2020 года, вызванный началом ценовой войны между Москвой и Эр-Риядом, подтолкнувшей многие американские компании по добыче сланцевой нефти на грань банкротства, подчеркивает огромные ставки в игре.