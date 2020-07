Бывший агент МИ-6 возместит ущерб Авену и Фридману из-за клеветы в «досье на Трампа»

11.07.2020, 8:13, Разное

Создатели консорциума «Альфа-Групп» Михаил Фридман и Пётр Авен получат денежную компенсацию за моральный вред, причинённый им бывшим агентом британской разведки Кристофером Стилом, который оклеветал их в так называемом «досье на Трампа»

Высокий суд Лондона обязал разведывательную компанию Orbis Business Intelligence Ltd. экс-сотрудника английской разведки (именно так его называет, в частности, канал CNN и др. – прим. “НИ”) Кристофера Стила выплатить Петру Авену и Михаилу Фридману по 18 000 фунтов стерлингов. На сайте Orbis говорится, что: “компания является ведущим корпоративным консультантом по вопросам разведки; мы предоставляем высокопоставленным лицам, принимающим решения, стратегические инсайты, разведывательные и следственные услуги”.

Судья Марк Уорби в среду, 8 июля, постановил, что Стил в 2016 году ложно сообщил в своём «досье на Трампа» – на основании которого американские СМИ трубили о связи президента США с Россией и вмешательстве нашей страны в выборы – о том, что российские банкиры в начале 1990-ых, передавали «большие суммы незаконных денежных средств Путину, когда тот был заместителем мэра Санкт-Петербурга».

New York Post, ссылаясь на WSJ, сообщает о том, что «Стил писал, что предполагаемые выплаты были частью длительных деловых отношений между Путиным и банкирами, которые продолжили оказывать значительные услуги».

По сообщению Wall Street Journal, судья Уорби заключил, что компания Стила «не предприняла грамотных шагов» для того, чтобы удостовериться в правдивости этих обвинений в отношении российских миллиардеров, в итоге было установлено, что эти обвинения оказались ложью.

Бывший агент МИ-6: Кристофер Стил.

Фото: https://nypost.com

В решении Высокого суда Лондона (High Court of Justice of England and Wales) говорится, что размер компенсации, которую Orbis Business Intelligence Ltd. должна выплатить Авену и Фридману, составляет 18 000 фунтов стерлингов (как пишет New York Post – 23 000 долларов).

Третьим заявителем (claimant) является ещё один крупный акционер «Альфа-Групп» Герман Хан, однако, компенсацию Orbis Business Intelligence Ltd. должен выплатить только Авену и Фридману.

Таким образом, Высокий суд Лондона частично удовлетворил совместный иск российских банкиров Петра Авена, Михаила Фридмана и Германа Хана о защите чести и достоинства по поводу деятельности Orbis Business Intelligence Ltd. в результате которой американская новостная интернет-медиакомпания BuzzFeed 10 января 2017 года опубликовала статью под названием «Из этих отчётов следует, что Трамп имеет глубокие связи с Россией» с «досье» Кристофера Стила на президента США.

Постановление Высокого суда Лондона.

Фото: https://www.bailii.org

«В «досье на Трампа» было написано, что Фридман и Авен до сих пор неофициально консультируют Владимира Путина по вопросам отношений с США и что посредником между бизнесменами и президентом выступает бывший начальник управления президента по приграничному сотрудничеству Олег Говорун, который раньше работал заместителем начальника управления «Альфа-банка» по связям с госорганами», – пишет Forbes.ru.

Содержание доклада об акционерах «Альфа-банка» — полная чушь, подчёркивал в интервью Forbes.ru Фридман. К тому же, по его словам, бизнесменам не требовалась помощь Говоруна, поскольку Авен хорошо знаком с Путиным ещё с 1992 года.

«Но если ты не подаёшь иск, это равнозначно молчаливому согласию. <…> Мы на 100% уверены в победе, поскольку нас обвиняют в том, чего мы не совершали никогда», — отмечал Фридман.

New York Post сообщает, что «Стил, который был впервые нанят консервативной группой для проведения исследования о Трампе, но позже был проплачен предвыборным штабом Хиллари Клинтон, заявил, что составив досье, поделился им лишь с небольшой группой людей, и никогда не планировал его публикацию, что впоследствии сделал BuzzFeed».

Тем не менее, данное «досье легло в основу расследования о «сговоре с Россией»» и вызвало огромный резонанс.

«Президент Трамп неоднократно называл это досье “фейком” и “фальсификацией” и отрицал сговор с Россией в рамках своей предвыборной кампании», – напоминает New York Post.

«С тех пор, как эти одиозные обвинения впервые были выдвинуты в январе 2017 года, я и мои партнёры были непоколебимы в решимости доказать, что они не соответствуют действительности. Сегодня нам наконец-то удалось это сделать», — WSJ процитировал заявление Михаила Фридмана по поводу решения суда.

Та самая “статья раздора” в BuzzFeed.

Фото: https://www.buzzfeednews.com/

Forbes.ru напоминает о том, что аналогичное разбирательство в США миллиардеры в 2018 году проиграли: суд тогда решил, что публикация сведений разрешается первой поправкой к Конституции США о свободе слова. Было ли «досье» достоверным или нет — судья не стал определять. Кроме того, банкиры подали в суд на компанию Fusion GPS, которая провела расследование (суд отклонил требования, но признал клеветнический характер материалов), и на саму медиа-компанию BuzzFeed, и это дело ещё не закрыто.