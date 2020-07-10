 

В ЮНЕСКО отреагировали на превращение собора Святой Софии в мечеть

10.07.2020, 20:30, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаОрганизация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры выразила сожаление в связи с решением турецких властей без предварительного диалога изменить статус собора Святой Софии, сообщил послу Турции при организации гендиректор ЮНЕСКО Одре Азуле.

«Она (Азуле – прим. ВЗГЛЯД) выразила свою глубокую озабоченность послу Турции при ЮНЕСКО», – передает ТАСС текст заявления гендиректора организации.

По ее словам, «Святая София является архитектурным шедевром и уникальным свидетельством встречи Европы и Азии на протяжении веков». «Ее статус музея отражает универсальность ее наследия и делает ее мощным символом диалога», – подчеркнула Азуле.

Напомним, в пятницу государственный совет Турции аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в Стамбуле в музей и разрешил изменить статус храма на мечеть. После этого президент страны Тайип Эрдоган подписал указ об изменении статуса собора.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, зачем турецкому лидеру менять статус собора и можно ли повлиять на его позицию.



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