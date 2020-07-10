 

Ученый из США рассказал о возможностях инопланетян двигать звезды

10.07.2020, 20:30, Разное

Ученый Александр Своронос, представляющий Йельский университет (США), пояснил о возможностях инопланетян передвигать звезды. Представители внеземных цивилизаций могут использовать специальные устройства.
Автор нового научного исследования полагает, что пришельцы намного умнее людей. Они способны планировать заранее свои путешествия предварительно спрогнозировав сближение звездных систем для минимизации расстояния. У высокоразвитых обитателей других планет могут быть изобретения, позволяющие перемещать звезды.

Способность двигать небесные тела необходима инопланетянам для проведения межгалактических колонизаций и избежания различных космических катастроф, заключил специалист.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.05 / Настасья Самбурская подала в суд на продюсерский центр Виктора Дробыша

11.05 / Xiaomi объявила о начале продаж смартфона Redmi Note 9 Pro Max

11.03 / Мнение: Женское преимущество

22.05 / Исследование выявило новые эффекты от вакцинации против ВПЧ

28.06 / Мнение: Семинар

12.05 / Звезда шоу «Дом 2» Настя Стецевят получила травму губы во время драки с Никитой Барышевым

13.05 / Компания Vivo планирует выпустить новый смартфон Y70s с поддержкой 5G

29.06 / Таиланд: Люди пытаются отобрать у макак захваченный ими древний тайский город

16.06 / На Камчатке ввели режим ЧС

08.06 / Без шевелюры и усов: Игорь Николаев опубликовал редкий снимок из семейного архива

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска