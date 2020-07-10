Ученый из США рассказал о возможностях инопланетян двигать звезды

10.07.2020, 20:30, Разное

Ученый Александр Своронос, представляющий Йельский университет (США), пояснил о возможностях инопланетян передвигать звезды. Представители внеземных цивилизаций могут использовать специальные устройства.

Автор нового научного исследования полагает, что пришельцы намного умнее людей. Они способны планировать заранее свои путешествия предварительно спрогнозировав сближение звездных систем для минимизации расстояния. У высокоразвитых обитателей других планет могут быть изобретения, позволяющие перемещать звезды.

Способность двигать небесные тела необходима инопланетянам для проведения межгалактических колонизаций и избежания различных космических катастроф, заключил специалист.