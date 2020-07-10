 

NASA планирует собирать лунный реголит для превращения в кислород

10.07.2020, 20:17, Разное

Агентство NASA активно готовится к государственной программе Artemis для возвращения людей на Луну. В ведомстве заявили о планах собирать лунный реголит для превращения его в кислород непосредственно на спутнике.
Компания Pioneer Astronautics является одной из четырех предприятий, заинтересованных в миссии Artemis. Руководители фирмы намерены разделить 17 млн с владельцами других компаний после внесения вклада в реализацию программы. Идея Pioneer Astronautics заключается в сборе рыхлой почвы с Луны и извлечении из образцов пригодного для жизни кислорода. Необходимый реголит может находиться на 15-метровой глубине, отмечают эксперты.

Для извлечения и дальнейшего использования кислорода потребуется очень много сил, времени и финансов. Компания не впервые работает с NASA. Предприятие с 2006 года получало несколько контрактов от американского космического агентства для разработки технологий в целях освоения Луны.



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