Нидерланды собрались представить ЕСПЧ новые данные по MH17

10.07.2020, 20:16, Новости дня

Власти Нидерландов намерены предоставлять Европейскому суду по правам человека всю информацию по делу MH17, с иском о котором правительство страны обратилось в ЕСПЧ.

«Нидерланды будут иметь право принимать участие в слушаниях, отвечать на любые дополнительные вопросы, которые могут возникнуть у ЕСПЧ, и, если потребуется, предоставлять новую информацию по делу, касающемуся крушения рейса MH17», – цитирует РИА «Новости» письмо президенту нижней палаты парламента Нидерландов от правительства страны.

В письме также сообщается, что Россия, Австралия и Нидерланды продолжают трехсторонние консультации по делу об авиакатастрофе.

«Следует иметь в виду, что могут потребоваться годы для того, чтобы заинтересованные стороны достигли решения путем переговоров», – отмечается в документе.

В пятницу Нидерланды решили подать иск в Европейский суд по правам человека на Россию в связи с крушением лайнера MH17 в 2014 году на Украине. Правительство страны решилось на этот шаг, чтобы добиться «правды и справедливости».

Россия отвергла обвинения в причастности к авиакатастрофе и сообщила о готовности отстаивать свою правоту в ЕСПЧ. МИД заявил, что иск Гааги стал ударом по двусторонним отношениям.