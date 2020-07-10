 

Вирусолог из Германии: Коронавирус останется с нами навсегда

10.07.2020, 20:09, Разное

Вирусолог из Германии Хендрик Штрек высказал свое профессиональное мнение о будущем развитии ситуации с COVID-19. Эксперт полагает, коронавирус «останется с нами навсегда».
Хендрик Штрек изучает COVID-19 с момента начала пандемии. В эфире передачи на немецком телеканале ZDF вирусолог заявил, абсолютно избавиться от вируса не получится. Также он ожидает наступление второй и третьей волны заболевания. Профессор призвал отказаться от идеи абсолютного уничтожения вируса среди населения, поскольку он останется и «будет частью нашей повседневности». Специалист рекомендует всем «научиться спокойно жить с этой мыслью». Ранее ученый рассказывал о потере жизнеспособности вируса на открытых поверхностях, поэтому передача заболевания через предметы не является главным источником инфекции.

Из-за вспышки коронавируса в июне на мясокомбинате в Германии, где инфицировались свыше 1500 сотрудников из 6650, появились опасения о возможном начале второй волны эпидемии в стране.



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