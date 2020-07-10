Личное: А почему бы и не загулять?

10.07.2020, 20:07, Разное

Симпатии всех СМИ — на стороне Жалкого Гарика. Оно и объяснимо, жалкие жалеют жалкого.

Ишь ты, зараза Асмус, трахалась и соски вертела? Зато брошенная собака Куколд отпраздновала позавчера развод в кафе, о чём радостно и сообщили жалкие СМИ.



Фото: Соцсети

«В этот раз, когда позвонил и попросил закрыть залы под частное мероприятие, пошутил, мол, заодно развод отмечу!».

В компании были красивые девушки. Гарик забронировал какую-то кафешку, куда позвал «малоизвестных актрис». Ну, что такое — «малоизвестные актрисы», мы все ведь знаем — в Эскортограме видим их каждый день, так?

Однако, всё оказалось не так уж и просто: караоке Жалкий Куколд покинул один.

Наверное, в сердце хранит верность, пишут старые, прыщавые тётки из глянца. Я бы добавила: боль не утихает, никто не может заменить в этом большом (жирном) сердце Кристину.

Пока Асмус ржёт, Гарик страдает. Ну, как страдает — ему никто не даёт.

До шести утра зависал Гарик в шумной компании малоизвестных актрис, и всё — бестолку. Пили, пели, жрали за счёт жалкого разведёныша, но никто ему так и не дал. Пришлось в одиночестве возвращаться домой и плакать.

Впрочем, я Гарика не осуждаю. Виторган тоже плакал, но ничего — утешился, как только малоизвестная актриса ему дала.

Вот и на Гарика найдётся слабенькая не только талантом, но и на передок актриса. Утешится, никуда не денется. Переживёт.

Я даже больше скажу: все расставания нужно производить грамотно. Поплакать, откушать устриц, выпить шампанское. И — полегчает.

А как вы сводили на нет страдания по поводу своих расставаний и разводов? Делитесь рецептами, что помогло, а что — нет!