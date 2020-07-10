Личное: А почему бы и не загулять?
10.07.2020, 20:07, Разное
Симпатии всех СМИ — на стороне Жалкого Гарика. Оно и объяснимо, жалкие жалеют жалкого.
Ишь ты, зараза Асмус, трахалась и соски вертела? Зато брошенная собака Куколд отпраздновала позавчера развод в кафе, о чём радостно и сообщили жалкие СМИ.
Фото: Соцсети
«В этот раз, когда позвонил и попросил закрыть залы под частное мероприятие, пошутил, мол, заодно развод отмечу!».
В компании были красивые девушки. Гарик забронировал какую-то кафешку, куда позвал «малоизвестных актрис». Ну, что такое — «малоизвестные актрисы», мы все ведь знаем — в Эскортограме видим их каждый день, так?
Однако, всё оказалось не так уж и просто: караоке Жалкий Куколд покинул один.
Наверное, в сердце хранит верность, пишут старые, прыщавые тётки из глянца. Я бы добавила: боль не утихает, никто не может заменить в этом большом (жирном) сердце Кристину.
Пока Асмус ржёт, Гарик страдает. Ну, как страдает — ему никто не даёт.
До шести утра зависал Гарик в шумной компании малоизвестных актрис, и всё — бестолку. Пили, пели, жрали за счёт жалкого разведёныша, но никто ему так и не дал. Пришлось в одиночестве возвращаться домой и плакать.
Впрочем, я Гарика не осуждаю. Виторган тоже плакал, но ничего — утешился, как только малоизвестная актриса ему дала.
Вот и на Гарика найдётся слабенькая не только талантом, но и на передок актриса. Утешится, никуда не денется. Переживёт.
Я даже больше скажу: все расставания нужно производить грамотно. Поплакать, откушать устриц, выпить шампанское. И — полегчает.
А как вы сводили на нет страдания по поводу своих расставаний и разводов? Делитесь рецептами, что помогло, а что — нет!
Источник: Лена Миро
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