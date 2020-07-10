“Порошенко понад усе” еще более бесперспективно в электоральном отношении, чем провальный слоган “Армія. Мова. Віра”

10.07.2020, 20:00, Новости дня

В Украине стало как-то много Порошенко. По присутствию в информпространстве бывший президент уже вполне может конкурировать с нынешним. Доигрывание избирательной кампании 2019 года сильно затянулось, а сейчас будто получило второе дыхание.

Понятное дело, протестная активность Петра Алексеевича и его горячих сторонников связана прежде всего с растянувшимся на бесконечное количество серий процессом привлечения Порошенко к уголовной ответственности, представляющим собой в большей степени процесс игры на его нервах. Нервы Петра с некоторых пор связаны в единый клубок с нервами самых преданных из тех, кто обеспечил ему неполные 25% во втором туре, и с тех пор они нервничают, протестуют и возмущаются дружно, синхронно и весьма организованно.

Добавляет им силы и вдохновения крайне скромный, скажем так, президентский дебют Владимира Зеленского. Никто не всматривается в действия и не вслушивается в слова “слуг” и их лидера пристальнее, чем это делают члены клуба фанов Порошенко. Нет лучших знатоков политического творчества “зеленой” команды, чем они, и нет более яростных критиков. Ведь каждая глупость или неудача противника только сильнее убеждает, какую чудовищную ошибку страна совершила, отвергнув лучшего главу государства за всю историю Украины, эталонного патриота и главнокомандующего. Кто, как не он, должен возглавить патриотическую оппозицию Зеленскому? И вот в этом месте искреннее убеждение перерастает в глубокое заблуждение.

Можно до бабочек в животе любить Порошенко и рыдать, прощаясь с ним, на Банковой, но подменить собственными эмоциями элементарную математику не получится. Недавно Зеленский отметил важную веху своего президентства: число тех, кто не одобряет его деятельности и не доверяет ему, превысило число одобряющих и доверяющих. Так вот, у Петра Порошенко это произошло приблизительно зимой 2014–2015 года. В апреле 2015 года, когда состоялся его любезный разговор с Путиным, который нынче живо обсуждается, 55% украинцев уже не доверяли своему президенту, с тех пор их число только росло. Даже не зная тогда неприглядных обстоятельств закулисья, большинство граждан каким-то образом ощущало несоответствие фигуры Петра Алексеевича высоким требованиям к позиции главы государства во время войны. Звание главного патриота сидело на нем, как военная форма. Именно это обстоятельство, неприличный антирейтинг, в зародыше убило шансы президента на второй срок, а не, скажем, расследования Дениса Бигуса и его коллег или политтехнологический гений Игоря Грынива.

Случись завтра выборы, за Порошенко проголосовало бы 8,5% из всех или 11,4% из определившихся (данные Социологической группы “Рейтинг” на конец июня). Может, это неплохие цифры для начинающего политика, когда есть потенциал роста, но для бывшего президента это несвежие остатки популярности годичной давности с дальнейшей тенденцией понижения. Причем, еще раз отметим, на фоне его необычно высокой информационной активности и отмобилизованности сторонников.

Разумеется, у самого Порошенко нет никакого намерения выходить в тираж, и превращение собственных проблем с правосудием в острый политический вопрос национального значения – естественная реакция ушлого политика. Зачем Петру Алексеевичу свой маленький передвижной Майдан – понятно. Непонятно, зачем патриотическому и, шире, демократическому оппозиционному движению скукоживаться до масштабов обслуги политика-лузера. “Порошенко понад усе” еще более бесперспективно в электоральном отношении, чем провальный слоган “Армія. Мова. Віра”.

Но фан-клуб Петра доминирует в этой политической нише, где не только не стоит вопрос поиска другого лидера, некому даже строго спросить у бывшего президента насчет обстоятельств его странной беседы с Владимиром Путиным. Лидера-то еще спросить можно было бы, но не хозяина. И это, кстати, еще один ответ на вопрос, почему Украина не приняла Порошенко.

Источник: “Слово и дело”

Опубликовано с личного разрешения автора