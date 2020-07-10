Росстат заявил о смерти 7,5 тысячи пациентов от коронавируса в мае
10.07.2020, 19:58, Разное
Это вдвое больше данных оперштаба.
В РФ в мае умерли 12 452 человека, заразившихся коронавирусом, говорится в данных Росстата. Главной причиной смерти болезнь признали у 7 444 пациентов; в статистике оперштаба при этом говорилось о смерти вдвое меньшего числа людей — 3 686 пациентов.
Так в Москве осложнения от коронавируса стали причиной смерти у 2757 пациентов, всего же скончались 5260 заболевших (в мэрии сообщали о 1819 умерших за этот период, разница в 1,5 раза).
В Подмосковье коронавирус назвали главной причиной смерти 1669 из всех 2072 умерших пациентов (против 364 в статистике, разница в 4,6); в Петербурге — 966 из всех 1805 (против 180 в статистике, разница в 5,4).
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКремль теряет корону. Вопреки заявлениям чиновников, эпидемия пошла на спад только в семи регионах: смотрите эти графики
Расхождение между данными оперштаба и Росстата было и по смертности за апрель. Общие показатели тогда отличались в 1,4 раза, в отдельных регионах разница была больше: в Петербурге — более чем в 10 раз, а в Московской, Смоленской и Тверской областях в четыре раза.
При этом в статистике Росстата, как обращала внимание «Новая газета», в каждом третьем регионе число умерших с ковидом сократилось или вовсе «обнулилось» по сравнению с данным оперштабов. В ведомстве объясняли это особенностями учета.
Источник: Новая газета
Последнее из рубрики: Разное
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет