 

Росстат заявил о смерти 7,5 тысячи пациентов от коронавируса в мае

10.07.2020, 19:58, Разное

Это вдвое больше данных оперштаба.

В РФ в мае умерли 12 452 человека, заразившихся коронавирусом, говорится в данных Росстата. Главной причиной смерти болезнь признали у 7 444 пациентов; в статистике оперштаба при этом говорилось о смерти вдвое меньшего числа людей — 3 686 пациентов.

Так в Москве осложнения от коронавируса стали причиной смерти у 2757 пациентов, всего же скончались 5260 заболевших (в мэрии сообщали о 1819 умерших за этот период, разница в 1,5 раза).

В Подмосковье коронавирус назвали главной причиной смерти 1669 из всех 2072 умерших пациентов (против 364 в статистике, разница в 4,6); в Петербурге — 966 из всех 1805 (против 180 в статистике, разница в 5,4).

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Расхождение между данными оперштаба и Росстата было и по смертности за апрель. Общие показатели тогда отличались в 1,4 раза, в отдельных регионах разница была больше: в Петербурге — более чем в 10 раз, а в Московской, Смоленской и Тверской областях в четыре раза.

При этом в статистике Росстата, как обращала внимание «Новая газета», в каждом третьем регионе число умерших с ковидом сократилось или вовсе «обнулилось» по сравнению с данным оперштабов. В ведомстве объясняли это особенностями учета.

Источник: Новая газета



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