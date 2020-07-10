Мнение: Дуров против Гугл и Эппл, экономия благодаря кризису и укрупнение наливаек в Петербурге

10.07.2020, 19:54, Разное

1. Павел Дуров, которого недавно крепко прокатили на Западе с проектом платёжной системы «Грам», которого заставили вернуть инвесторам более миллиарда долларов, продолжает рассказывать неприятную правду про бизнес на Западе:

https://lenta.ru/news/2020/07/09/durov_protiv/

Создатель Telegram Павел Дуров обвинил компании Apple и Google в тотальном контроле за тем, какие приложения миллиарды пользователей по всему миру могут устанавливать на свои телефоны, а также заподозрил корпорации в том, что они собирают налоги со всего человечества. В публикации для своего Telegram-канала он призвал открыто говорить о пагубности текущей ситуации «для миллиардов пользователей, для сотен тысяч разработчиков, для национальных экономик, для глобального прогресса».

По мнению Дурова, «Apple и Google обязаны своим монопольным положением на рынке именно авторам сторонних приложений для их платформ». При этом разработчикам приходится платить им комиссию в размере 30 процентов от заработка. Для оплаты хостинга, маркетинга, лицензий, налогов и на зарплаты у них остается две трети прибыли, чего не всегда хватает, сетует он.

2. Кризис, конечно, принёс много проблем. Зато россияне научились экономить:

https://lenta.ru/news/2020/07/08/rus/

Россияне во время пандемии изменили свои потребительские привычки, более 70 процентов респондентов сократили траты на покупку одежды и обуви, а 45 процентов стали меньше покупать готовую еду. Об этом говорится в исследовании Deloitte, пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Потребители стали существенно экономить на продуктах или выбирать более дешевые товары, а около 57 процентов опрошенных признались, что начали снижать траты на косметику и парфюмерию. Треть респондентов сократили расходы почти на все, в том числе на алкоголь, мебель, электронику, детские товары, бытовую химию и товары для строительства и ремонта.

Также потребители стали больше совершать покупки через интернет. Если до начала пандемии это делали только 36 процентов, то теперь их доля выросла до 56 процентов. Из-за текущей ситуации теперь люди пойдут в магазины только если им действительно что-то необходимо приобрести, отметили в компании. В ходе опроса 65 процентов сказали, что их беспокоит угроза потери работы или сокращения доходов. Четверть респондентов боятся проблем с обслуживанием кредитов и оплатой счетов за коммунальные услуги.

Полагаю, это всё ненадолго. Как только кризис слегка ослабит хватку, наши соотечественники снова начнут тратить напропалую.

3. В Петербурге решили бороться с незаслуженной репутацией «питейного» города:

https://tass.ru/obschestvo/8912141

Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло в третьем, окончательном, чтении поправки в закон “Об обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции”, ужесточающий требования к продаже алкоголя в придомовых заведениях общественного питания. Минимальная площадь зала, где разрешена продажа алкоголя, увеличится теперь до 50 кв м.