 

Вирусолог Виктор Зуев подтвердил возможность возвращения в Россию ограничений

10.07.2020, 19:53, Разное

Вирусолог Виктор Зуев пояснил о возможности возвращения в Россию ограничений, связанных с ухудшением эпидемиологической ситуации. Специалист дал советы, позволяющие обезопаситься от инфицирования.
Ранее представителем Всемирной организации здравоохранения Мелитой Вуйнович заявлено о возможности возвращения ограничений в РФ и призвано вводить карантин, не дожидаясь, когда показатели станут критическими. Виктор Зуев, комментируя заявление ВОЗ, отметил логичность ужесточения ограничительных мер при ухудшении эпидемиологической ситуации в стране. По мнению вирусолога, главной причиной увеличения количества случаев инфицирования коронавирусом является несоблюдение людьми всех рекомендаций.

«Если проявлять расхлябанность, может быть и вторая волна, и третья, и пятая», – отметил эксперт.

Профессор советует не посещать места большого скопления людей, тщательно мыть руки после улицы, а также пользоваться масками, перчатками и антисептиками, сообщают «Народные новости».



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