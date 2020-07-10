 

Украинские военные испытали американский противотанковый ракетный комплекс FGM-148 Javelin

10.07.2020, 19:53, Разное

В Сеть попала запись, подтверждающая, что украинские военные провели испытания американских ракетных комплексов FGM-148 Javelin. Киев полагает, что с помощью этого ПТРК Россию удастся “поставить на место”.
FGM-148 Javelin является переносным противотанковым комплексом, оснащенным управляемой ракетой. Главным преимуществом вооружения считается головка самонаведения. Она позволяет обеспечить во время боя большую маневренность расчета и достаточную боевую эффективность. Комплекс FGM-148 Javelin также укомплектовали блоком управления Command Launch Unit (CLU), транспортно-пусковым контейнером Launch Tube Assembly (LTA).

Как информирует интернет-ресурс “ПолитЭксперт”, испытания американских FGM-148 Javelin проводились во время военных учений вместе с ПТРК “Стугна-П”, разрабатываемым Государственным Киевским конструкторским бюро “Луч”. В Украине военнослужащие дали FGM-148 Javelin название “оружие унижения России”. ВСУ задействовали оружие, приобретенное за рубежом, в июле этого года. В арсенале украинской армии имеются подготовленные расчеты и комплексы из США в большом количестве.



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