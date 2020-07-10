Личное: Толчок для раскрытия потенциала

10.07.2020, 19:42, Разное

Когда я пишу пост для дураков и для умных, каждый дурак автоматически относит себя к умным.

Я уверена, многие умные думают, а не дураки ли они часом. Но дурак никогда не усомнится, что он не дурак.

Как думаете, почему?

lyutikus

Здравствуйте, Эволюция. В тему плюсов сегодня попалась на глаза хорошая статья о чувствах плюса и минуса в отношениях и о том, что происходит на самом деле и кто реальная жертва, а кто преследователь. Возможно вам покажется интересной. (Дальше была ссылка на какую-то лютую хрень вконтакте про то, как жертвы “сами выбирают быть жертвами”. Это чисто рапанья, вредная и глупая позиция. Кто объяснит, почему?)

Спасибо вам большое (от плюса) за освещение этой темы. К сожалению, не могу поделиться своим опытом в комментариях – не в списке друзей.

(А теперь еще и заблокирована, чтобы в личку тоже не писала)

Месяц назад я решилась, наконец, разорвать такие отношения длиной 19 лет, за 1 день собрала вещи и переехала. Сначала было очень непривычно и порой грустно, но вскоре открылся небывалый приток энергии, появилось множество новых идей и планов, поперло творчество. Разрыв отношений абсолютно точно послужил мощнейшим толчком для более полного раскрытия моего потенциала.

(Тетка полжизни уже прожила с мужчиной и ушла в короне. Если дети есть, она очень плохо поступила. Если детей нет, а их скорее всего нет, она просто дура. Вместо того, чтобы попытаться родить ребенка, когда часики взрываются, она надела корону “яплюс” и спустила все в толчок. “Мощнейший толчок”. Для более полного раскрытия своего могучего потенциала)

Отношения с «минусом» у нас сохранились очень хорошие, уважительные, он предлагает вернуться, но я для себя однозначно решила, что назад пути нет. Уверена, что «минусу» наше расставание в итоге тоже пойдёт на пользу, уже сейчас есть первые проблески.

(Скорее всего она была лошадью в короне, тянула лямку как глупая кляча. Но посмотрите как она смотрит сверху и называет человека “минусом”)

Ещё раз спасибо вам за все, за ваши очень глубокие и тонкие наблюдения, за ваш труд по структурированию информации и подаче ее в очень понятном виде.

(Хотя я стараюсь писать непонятно для дур. Не помогает)

За то, что бескорыстно делитесь ей с нами. К слову, моя приятельница 2 года назад благодаря вашему блогу вышла замуж за долларового миллионера – познакомились на тиндере. У них очень хорошая счастливая семья, сейчас ждут ребёнка. Совсем недавно она поделилась, что все это благодаря вам.

(Автор думает, что тоже найдет долларового миллионера, благодаря мне)