Вдыхание антисептика может вызвать тяжелое похмелье у чувствительных людей
10.07.2020, 19:40, Разное
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Использование антисептиков для рук во время пандемии COVID-19 стало частью повседневной рутины. Может ли алкоголь, содержащийся в антисептике, оказывать влияние на людей, которые страдают от алкогольной зависимости или лечатся от нее?
В журнале Alcohol and Alcoholism ученые рассказали о необычном воздействии антисептика на человека, проходящего лечения от алкоголизма.
Мужчине 43 лет стало плохо во время посещения банка. Наблюдавшиеся симптомы напоминали тяжелую аллергическую реакцию: покрасневшее лицо, тошнота, нарушение координации движений. Примечательно, что клиент банка нанес на руки антисептик едва переступив порог учреждения – следуя правилам профилактики COVID-19.
Оказалось, что пациент проходил лечение от алкогольной зависимости дисульфирамом в течение трех лет. Препарат вступает в реакцию с алкоголем, и человек, который его принимает, практически мгновенно испытывает симптомы, похожие на признаки похмелья. Обычно они длятся около часа. Такое действие таблеток отвращает людей от алкоголя: мужчина, случай которого описал журнал, не пил три года.
Дисульфирам блокирует фермент, который помогает организму избавляться от продуктов обмена алкоголя. Под действием спиртосодержащей продукции у принимающих это лекарство в организме накапливается ацетальдегид, который и вызывает симптомы похмелья. Люди, принимающие препарат, должны избегать любых продуктов с алкоголем.
Другое исследование, также опубликованное в Alcohol and Alcoholism, показало, что при использовании антисептика алкоголь попадает в организм преимущественно ингаляционным путем, а не через кожу.
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