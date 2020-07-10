Мнение: Святая София вновь стала мечетью

10.07.2020, 19:31, Разное

Собор Святой Софии официально станет мечетью. Турецкий суд сегодня отменил решение Ататюрка 1934-го года о превращении Святой Софии в музей.

После этого Эрдогану оставалось лишь подмахнуть необходимую бумагу, что он и сделал.

Увещевания из-за рубежа “друг Реджеп” ожидаемо проигнорировал, ориентируясь на поддержку данного решения в турецком обществе.