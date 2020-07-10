Колумнист Atlantico – у Нетаньяху есть шанс аннексировать Западный берег, пока американцы ушли

10.07.2020, 19:30, Новости дня

Дональд Трамп сместил внимание США с Ближнего Востока на Китай, и военная гегемония американцев вместе с их гарантиями безопасности закончилась, пишет предприниматель и писатель Жан-Пьер Маронги в своей колонке для Atlantico. Поэтому, по его словам, Израиль сейчас мог бы безболезненно и без особого труда аннексировать палестинский Западный берег реки Иордан.



Reuters

Дональд Трамп всё меньше и меньше высказывается в отношении Ближнего Востока, пишет предприниматель и писатель Жан-Пьер Маронги в своей колонке для Atlantico. Поэтому, по его словам, Биньямин Нетаньяху считает, что в случае каких-либо его действий на Ближнем Востоке США будут держать нейтралитет. И такая бездеятельность Штатов началась ещё со времён Обамы. А для Трампа и вовсе враг — это не Иран, не Россия, а Китай.

Поэтому автор статьи предлагает Нетаньяху пойти на аннексию всей долины реки Иордан. По его словам, для него это принесло бы много выгоды, прежде всего, политической: это увело бы внимание общества от его коррупционного дела. У Нетаньяху сейчас новый расклад, и именно его очередь делать ход. При этом перед ним открыто окно возможностей, которое, возможно, будет таким широким недолго.

«Огневая мощь американского льва больше не звучит на поле битвы, кровопийцы всё глубже и глубже просачиваются, вот уже турецкая гиена обосновалась в Ливии», — пишет автор статьи.

При этом, по его словам, сам Нетаньяху особенно ничем не рискует. Внутренняя ситуация у него не блестящая: региональные союзы слабеют, высокопоставленные чиновники попали под преследование Международного уголовного суда, Израилю угрожают экономические санкции, к тому же и без этого экономика пострадала во время коронавируса.

А вероятный проигрыш Дональда Трампа на грядущих выборах и вовсе не способствует выжидательной политике. Эрдоган это понял и пошёл на продвижение в Ливии, но ни США, ни ЕС не дали ему отпор. Поэтому и палестинцы вознадеялись, что смогут опереться на Турцию и Катар, и эту опасность Нетаньяху тоже не должен сбрасывать со счетов.

Длительный период мира на Ближнем Востоке, который установился после Второй мировой войны, случится, благодаря военной гегемонии США, пишет автор статьи. Но она уходит в прошлое, и Европа должна это понимать. При этом, когда Европа пытается заменить Штаты своей моралистской дипломатией, получается, что от этого крепнут лишь экстремисты.

По словам автора статьи, тонкости международной дипломатии нужны лишь тем странам, которые пребывают в мире и чьим границам ничто не угрожает. А прежде чем вести переговоры, нужно зафиксировать границы.

Те, кто выступает за аннексию Израилем долины реки Иордан, утверждают, что из-за ухода американцев в регионе крепнут альянсы консервативных суннитских государств. И если Израиль не будет контролировать границы, то туда придут недруги из соседних исламских государств. И поэтому, по словам автора статьи, окно возможностей для Нетаньяху стало окном обязанностей.

Он также утверждает, что аннексия Западного берега реки Иордан не повредит и союзам Израиля в регионе, поскольку у Египта, Саудовской Аравии и Иордании те же интересы. Может быть на пользу такой ход и самому Дональду Трампу, особенно если он заставит палестинцев сесть за стол переговоров.

Так что, уверяет автор статьи, вопрос не стоит, нужно ли Израилю взять под свой контроль палестинские территории, а лишь, когда это нужно сделать, пишет Жан-Пьер Маронги в своей колонке для Atlantico.