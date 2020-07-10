 

Das Erste – новый закон о демонстрациях греки встретили протестами

10.07.2020, 19:30, Новости дня

Новый закон о демонстрациях, принятый властями Греции, вызвал протесты в центре Афин, пишет Das Erste. Тысячи людей вышли на улицы столицы. Некоторые из них бросали в полицию бутылки с зажигательной смесью и зажигательные бомбы. В ответ полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты, рассказывает немецкий телеканал.


Reuters

Тысячи людей вышли на улицы в центре Афин в знак протеста против нового закона о демонстрациях, пишет Das Erste. При этом сторонники движения автономизма и радикалы из так называемого «Чёрного блока» устроили беспорядки.

Полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты, чтобы остановить протестующих, которые бросали бутылки с зажигательной смесью и другие предметы. Небольшая группа людей в масках использовали против сотрудников правопорядка зажигательные бомбы. Девятерых из них задержали. К участию в демонстрациях призвали профсоюзы Коммунистической партии и левого политического объединения СИРИЗА, председателем которого является бывший премьер-министр страны Алексис Ципрас.

Согласно новому закону, для проведения демонстрации необходимо сначала подать заявку. При этом государственная прокуратура вправе её отклонить, если существует угроза возникновения беспорядков. К тому же организаторы мероприятия обязаны принять все необходимы меры для того, чтобы акция прошла спокойно и мирно. В случае, если это не удастся сделать, их можно будет привлечь за это к ответственности.

Нынешний премьер-министр Кириакос Мицотакис объяснил, что закон необходим для защиты прав всех граждан: «И тех, которые хотят митинговать, и тех, которые хотят попасть на работу или в больницу». 



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