 

«Слишком гламурный» чиновник уволился после критики главы Казахстана

10.07.2020, 19:30, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаГлава Фонда обязательного медицинского страхования Казахстана Айбатыр Жумагулов, которого президент страны Касым-Жомарт Токаев посчитал «слишком гламурным» для занимаемой должности, подал в отставку, сообщила в пятницу пресс-служба министерства здравоохранения республики.

«Приказом министра здравоохранения Казахстана от 10 июля 2020 года на основании поданного заявления освобожден от занимаемой должности председатель правления НАО «Фонд социального медицинского страхования» Жумагулов», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Уточняется, что после критики президента республики также от должности освобожден руководитель «СК Фармация», единого государственного дистрибьютора лекарств Берик Шарип.

Фонд обязательного медстрахования в Казахстане аккумулирует отчисления и взносы от населения и работодателей, которые направляются в систему здравоохранения для оплаты услуг по оказанию медицинской помощи.

Ранее в социальных сетях большой резонанс вызвал пост супруги Жумагулова Гульбаршин Заировой, в котором она заявила, что супруг подарил ей двенадцатый автомобиль. Сам Жумагулов отметил, что это не покупка 12 автомобилей: машины семья приобретала, продавая старые, чтобы купить новые, в разные годы в течение 25 лет супружеской жизни, а самому посту более четырех лет. На расширенном заседании правительства президент Казахстана заявил, что главой фонда следует поставить более делового и менее гламурного человека.



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