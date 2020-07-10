 

Мнение: Многие жалуются

10.07.2020, 19:22, Разное

Многие жалуются, что после того как я перевела блог на короткий адрес, у них возникают проблемы с залогиванием и оставлением комментариев.
Поскольку технически я все еще остаюсь на платформе ЖЖ, это какой-то косяк.

Вот по этой ссылке у них есть форма для общения со службой поддержки.
Подозреваю, что проблема не только со мной, но и с другими переехавшими блогами, так что надо сигнализировать.
Описывайте там свои проблемы и пишите, думаю, дополнительно, если заходите с других регионов и поэтому с прокси и т.п.

Источник: Шакко



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