Найден необычный способ диагностики коронавируса

10.07.2020, 19:16, Новости дня

Группа ученых из MIT рассказала о способе диагностики коронавируса по голосу, исследование опубликовано в журнале IEEE Open Journal of Engineering in Medicine and Biology.

Как отмечается в статье, речь и голос человека во многом зависят от дыхательного аппарата, и если, например, с легкими возникают какие-либо проблемы, то это отражается на том, как человек говорит, передает РИА «Новости».

В ходе исследования ученые использовали записи голосов знаменитостей, у которых был обнаружен коронавирус, протекавший бессимптомно. Для анализа сопоставлялись записи до заражения и после того, как стало известно о положительном анализе на инфекцию.

Как выяснили авторы работы, при заражении коронавирусом существенно сокращается разнообразие звуковых сигналов. Отмечается, что это сокращение проявляется в характеристиках голоса, связанных с дыханием.

При этом ученые подчеркивают, что это только первые стадии и они использовали образцы голосов всего пяти человек, а для дальнейшего изучения вопроса исследование необходимо продолжать.

