Найден необычный способ диагностики коронавируса

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10.07.2020, 19:16, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаГруппа ученых из MIT рассказала о способе диагностики коронавируса по голосу, исследование опубликовано в журнале IEEE Open Journal of Engineering in Medicine and Biology.

Как отмечается в статье, речь и голос человека во многом зависят от дыхательного аппарата, и если, например, с легкими возникают какие-либо проблемы, то это отражается на том, как человек говорит, передает РИА «Новости».

В ходе исследования ученые использовали записи голосов знаменитостей, у которых был обнаружен коронавирус, протекавший бессимптомно. Для анализа сопоставлялись записи до заражения и после того, как стало известно о положительном анализе на инфекцию.

Как выяснили авторы работы, при заражении коронавирусом существенно сокращается разнообразие звуковых сигналов. Отмечается, что это сокращение проявляется в характеристиках голоса, связанных с дыханием.

При этом ученые подчеркивают, что это только первые стадии и они использовали образцы голосов всего пяти человек, а для дальнейшего изучения вопроса исследование необходимо продолжать.

Тем временем в РФ Минобороны и центр Гамалеи приступили к завершающей стадии клинических испытаний вакцины от коронавируса: первая группа добровольцев будет выписана из госпиталя 15 июля, вторая группа получит второй компонент вакцины 13 июля.



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