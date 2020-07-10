Иск Нидерландов против РФ поступил в ЕСПЧ

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10.07.2020, 19:16, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаЕвропейский суд по правам человека подтвердил, что иск Нидерландов против РФ по делу о авиакатастрофе Boeing рейса MH17 поступил и находится на рассмотрении.

«Мы подтверждаем, что суд получил заявление, поданное правительством Нидерландов, направленное против Российской Федерации, в отношении рейса MH17», – сообщили РИА «Новости» в суде.

Член международного комитета Совфеда Олег Морозов уверен, что у иска Нидерландов нет перспектив.

«Это правовой нонсенс. При всем уважении к мнению правительства Нидерландов, есть и право РФ на свою позицию. И главное в этом вопросе состоит в том, что нам не предоставили возможность участвовать в изучении всех аспектов трагедии», – отметил сенатор.

Он заявил, что это «не суд, а судилище без права на любые контраргументы». Российская сторона даже не в курсе, в чем ее обвиняют, добавил Морозов.

«Аргументов нет. Есть некие домыслы. Это вне права и вне логики. Естественно, что такие выводы мы никогда не признаем. А значит, и все возможные процедуры по этой части лишены смысла и правовой перспективы. Мы их не признаем», – подвел итог сенатор.

В пятницу Нидерланды решили подать иск в Европейский суд по правам человека на Россию в связи с крушением лайнера MH17 в 2014 году на Украине. Правительство страны решилось на этот шаг, чтобы добиться «правды и справедливости».

Россия отвергла обвинения в причастности к авиакатастрофе и сообщила о готовности отстаивать свою правоту в ЕСПЧ. МИД заявил, что иск Гааги стал ударом по двусторонним отношениям.



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