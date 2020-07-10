 

В РФ составлен план возобновления международных полетов

10.07.2020, 19:08, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаРосавиация разработала план поэтапного восстановления международного авиасообщения РФ с зарубежными странами, он основан на рекомендация Международной организации гражданской авиации, ВОЗ и российского правительства.

«Первый этап предусматривает открытие воздушного сообщения с государствами, в которых сложились наиболее благоприятные санитарно-эпидемиологические условия. Работа по возобновлению международных авиаперевозок будет строиться на основе взаимности», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Росавиация направила обращения к авиавластям нескольких стран с предложениями и условиями взаимного возобновления авиасообщения, власти некоторых стран уже сообщили о своей заинтересованности в этом.

«Авиационными властями РФ проводятся дополнительные консультации с авиационными властями данных государств по уточнению взаимных требований сторон, выполнение которых позволит принимать решения об открытии двухсторонних воздушных сообщений», – говорится в сообщении.

Авиасообщение будет возобновляться после снятий ограничения на въезд россиянам, а также после оценки санитарно-эпидемиологической обстановки в этих государствах.

Восстановление транзитных перевозок планируется проводить по мере снятия иностранными государствами ограничений на выполнение международных полетов и прием на своей территории иностранных граждан.

Между тем, аэропорты Шереметьево и Внуково сообщили о своей готовности к возобновлению обслуживания международных рейсов. Так, Шереметьево готов начать работу с 15 июля, Внуково – с 1 июня, передает РИА «Новости».

Также аэропорт Домодедово направил в Росавиацию уведомление о готовности к возобновлению авиасообщения с иностранными государствами.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщала в пятницу, что РФ намерена возобновлять полеты только в те страны, где рост числа инфицированных коронавирусом не превышает 1% в среднем в сутки.

В четверг вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявлял, что РФ не намерена восстанавливать международное авиасообщение в случае сохранения опасности второй волны коронавируса.



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