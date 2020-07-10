Захарова предупредила о последствиях решения Нидерландов обратиться в ЕСПЧ

10.07.2020, 19:08, Новости дня

Решение Нидерландов подать иск в ЕСПЧ против РФ по делу MH17 стало новым ударом по отношениям между Москвой и Гаагой, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, данный шаг лишь приведет к дальнейшей политизации и затруднит поиск истины.

«Как еще один удар по российско-нидерландским отношениям воспринимаем решение Гааги обратиться в Европейский суд по правам человека в связи с катастрофой малайзийского Boeing. Гаага с самого начала встала на путь одностороннего возложения на Россию вины за крушение рейса МН17», – говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД.

Она добавила, что Нидерланды действовали не в соответствии с резолюцией СБ ООН 2166, а исключительно «в рамках антироссийской логики». Этой логике были подчинены как техническое, так и уголовное расследования, подчеркнула дипломат.

«Отметались все свидетельства, доказательства и экспертные оценки, которые шли вразрез с заранее выбранным сценарием случившегося в июле 2014 года в небе над восточной Украиной. Считаем, что данный шаг лишь приведет к дальнейшей политизации и затруднит поиск истины», – заключила Захарова.

В пятницу Нидерланды решили подать иск в Европейский суд по правам человека на Россию в связи с крушением лайнера MH17 в 2014 году на Украине. Правительство страны решилось на этот шаг, чтобы добиться «правды и справедливости».

Россия отвергла обвинения в причастности к авиакатастрофе и сообщила о готовности отстаивать свою правоту в ЕСПЧ.