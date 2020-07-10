 

Захарова предупредила о последствиях решения Нидерландов обратиться в ЕСПЧ

10.07.2020, 19:08, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаРешение Нидерландов подать иск в ЕСПЧ против РФ по делу MH17 стало новым ударом по отношениям между Москвой и Гаагой, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, данный шаг лишь приведет к дальнейшей политизации и затруднит поиск истины.

«Как еще один удар по российско-нидерландским отношениям воспринимаем решение Гааги обратиться в Европейский суд по правам человека в связи с катастрофой малайзийского Boeing. Гаага с самого начала встала на путь одностороннего возложения на Россию вины за крушение рейса МН17», – говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД.

Она добавила, что Нидерланды действовали не в соответствии с резолюцией СБ ООН 2166, а исключительно «в рамках антироссийской логики». Этой логике были подчинены как техническое, так и уголовное расследования, подчеркнула дипломат.

«Отметались все свидетельства, доказательства и экспертные оценки, которые шли вразрез с заранее выбранным сценарием случившегося в июле 2014 года  в небе над восточной Украиной. Считаем, что данный шаг лишь приведет к дальнейшей политизации и затруднит поиск истины», – заключила Захарова.

В пятницу Нидерланды решили подать иск в Европейский суд по правам человека на Россию в связи с крушением лайнера MH17 в 2014 году на Украине. Правительство страны решилось на этот шаг, чтобы добиться «правды и справедливости».

Россия отвергла обвинения в причастности к авиакатастрофе и сообщила о готовности отстаивать свою правоту в ЕСПЧ.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.07 / Суд в Новых Санжарах оштрафовал четвертого участника февральских протестов

15.05 / Шойгу отчитался о ходе весеннего призыва в условиях коронавируса

22.05 / Массовая распродажа: “Монако” хочет избавиться от 30 игроков

05.06 / Потанин пообещал за счет компании устранить последствия аварии в Норильске. Расходы он оценил в 10 млрд рублей

26.05 / По указанию завхоза школы в Петербурге закрасили граффити с Иосифом Бродским

06.06 / В Черкассах от COVID-19 умер 34-летний священник

12.06 / Дети и водитель КамАЗа пострадали в аварии под Красноярском. Видео

10.07 / Пытаясь усидеть в президентском кресле, Трамп «раздирает Америку на части»

12.05 / Сотрудникам Twitter разрешили остаться на удаленке навсегда

29.06 / Предложен метод эффективного получения топлива из воды

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска