Подозреваемых в подрыве автомобиля “Укрпошти” и хищении 2,7 млн грн задержали – МВД

10.07.2020, 18:55, Новости дня

10 июля правоохранители задержали троих подозреваемых в подрыве в Полтавской области автомобиля “Газель”, принадлежащего “Укрпошті”, и хищении 2,7 млн грн, сообщил в Facebook заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Он отметил, что подозреваемых задержали “полчаса назад”, но не уточнил, кто они и где произошло задержание.

“Водитель “Газели”, над головой у которого взорвалось самодельное взрывное устройство, до сих пор остается в реанимации. Полиция продолжает устанавливать и других лиц, причастных к этому дерзкому преступлению в качестве наводчиков и пособников”, – написал заместитель министра.

В комментарии под постом он уточнил, что у задержанных были найдены 2,7 млн грн.

Полчаса назад сотрудниками уголовного розыска Национальной полиции были задержаны трое граждан, обоснованно… Posted by Антон Геращенко on Reede, 10. juuli 2020

Нападение на автомобиль “Укрпошти” произошло утром 7 июля вблизи села Тишки Лубенского района Полтавской области. Неизвестные взорвали автомобиль “Газель” и завладели деньгами и табельным оружием охранника. По данным прокуратуры, злоумышленники украли 2,7 млн грн.

Издание “Полтавщина” со ссылкой на источники в полиции сообщило, что автомобиль “Укрпошти” подорвали дистанционно. “В “Газель” злоумышленники встроили радиоуправляемое самодельное взрывное устройство, которое активировали в нужный момент”, – рассказал собеседник издания.

В результате нападения два человека получили телесные повреждения различной степени тяжести. В Лубенской больнице интенсивного лечения сообщили, что водитель автомобиля “Газель” находится в реанимации в тяжелом состоянии, его напарница получила травмы средней тяжести, она в хирургии.

Полиция открыла уголовное производство по ст. 15, п. 6 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство) и ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

По данным полиции, подозреваемые в подрыве автомобиля могли использовать светло-бежевый ВАЗ-2108 с черным правым передним крылом. Его снял на видеорегистратор автомобиль, который, вероятно, проезжал вблизи места нападения.