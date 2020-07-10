 

На фабрике во Львовской области произошла вспышка коронавируса. Около 800 человек отправят в отпуск на две недели

10.07.2020, 18:55, Новости дня

На фабрике “Датский текстиль” в городе Сокаль Львовской области произошла вспышка коронавируса, сообщила 10 июля в Facebook радиостанция “Нео Радіо”.

Уже у 12 работников фабрики подтвердили коронавирус методом ПЦР-тестирования. 

Главный врач Сокальской центральной районной больницы Роман Швед рассказал, что в целом тестирование методом полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа прошло 274 сотрудника фабрики, руководство планирует обследовать всех работников. 

ЧЕРЕЗ КОРОНАВІРУС НА СОКАЛЬЩИНІ ЗУПИНЯТЬ РОБОТУ ПІДПРИЄМСТВА 12 працівників підприємства «Датський текстиль», що у…

Posted by Нео Радіо – 100.5 FM Червоноград on Reede, 10. juuli 2020

Председатель Сокальской райгосадминистрации Игорь Дацюк сообщил Zaxid.net, что с 13 июля фабрику закроют на карантин на две недели. В то же время заместитель директора предприятия Игорь Триска заявил изданию, что все работники уйдут на две недели в плановый отпуск, мол, это не связано с коронавирусом. 

“Ежегодно с третьей недели июля на две недели фабрика закрыта. У нас такие отпуска на Рождество, на Пасху и летом”, – утверждает он.

“Датский текстиль” – это украинская текстильная фабрика, главный офис компании расположен в Дании. На предприятии работает около 800 человек, отметило Zaxid.net.

Львовская область занимает первое место в Украине по числу подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом: там зарегистрировано 6763 случая, 178 больных скончались, а 1003 – выздоровели.

В целом в Украине, по данным на утро 10 июля, коронавирус подтвержден у 52 043 человек, из них 24 800 вылечились, а 1345 умерли. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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