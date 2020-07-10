 

«Это кошмарные люди»: Юлия Топольницкая подверглась атаке телефонных мошенников

10.07.2020, 18:53, Разное

Юлия Топольницкая пояснила о телефонных мошенниках, пытающихся похитить деньги с ее банковских карт. Певица дала совет подписчикам, как не попасться на уловки злоумышленников.
Топольницкая в ответ на просьбы назвать информацию о номере банковской карты положила трубку, однако мошенники перезвонили. Эти «кошмарные люди» вели себя агрессивно и грубо, начали хамить актрисе, утверждая, что она не имеет права поступать подобным образом. Певица не лишилась денег, однако получила моральный ущерб. В связи с этим она напомнила поклонникам, чтобы они были бдительными, поскольку сотрудники банков и госструктур не имеют права спрашивать номера банковских карт, сроки их действия, информацию о коде из СМС, логине или пароле. Люди, интересующиеся подобными данными, являются мошенниками.

В последнее время некоторым знаменитостям также поступали звонки от телефонных аферистов. Среди них Лера Кудрявцева, которой злоумышленники рассказывали о попытке входа в личный кабинет с иного устройства. Артисту Игорю Ясуловичу позвонила якобы сотрудница Пенсионного фонда России. Женщина попросила предоставить данные банковской карты для перевода на нее президентской выплаты, пишет New Inform.



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